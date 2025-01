Diada 25-A

Alacant aplegarà la commemoració de la desfeta d'Almansa de 1707

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) informa que la commemoració del 25 d’Abril, una data clau per a recordar i reivindicar la llengua, la cultura i els drets del poble valencià, es durà a terme enguany el pròxim 12 d’abril a Alacant. Aquest acte, que rememora la desfeta d’Almansa de 1707 i les seues conseqüències per al poble valencià, pretén reforçar la vertebració cultural del nostre territori.

Celebrar el 25 d’Abril a Alacant reafirma el compromís d’ACPV amb un País Valencià plural, on totes les comarques tenen un paper actiu en la defensa de la identitat i el patrimoni cultural valencià.

La programació per al 12 d’abril inclou diversos actes com ara:

Actuacions musicals en directe amb artistes destacats del panorama cultural valencià.

Parlaments institucionals i reivindicatius a càrrec de representants d’ACPV i d’altres entitats.

Els grups de música i artistes, els actes institucionals i els tallers i la resta d’activitats es concretaran properament pels canals oficials d’ACPV.

En anys anteriors, la commemoració del 25 d’abril amb l’objectiu de vertebrar el País Valencià, s’ha celebrat a ciutats com Castelló de la Plana, Gandia o Xàtiva per aprofundir en els lligams entre les diferents comarques i també per destacar la diversitat del nostre territori. 2025 serà Alacant novament el centre d’aquesta jornada reivindicativa que reforçarà el seu paper clau en la història i la cultura del nostre país.

Enguany es compleixen 30 anys de la històrica manifestació «Alacant és important», que es va celebrar l’11 de març de 1995. Aquella mobilització va defensar la valencianitat d’Alacant en un moment crític i es va reivindicar el seu paper com a ciutat indispensable per la cultura del País Valencià. Alhora, també es recorda la mobilització que es va produir en 1985, fa 40 anys, quan el poble valencià es va manifestar a la ciutat amb el lema: «Alacant, sí a la nostra llengua».

Per anunciar-ho, ACPV ho ha fet a través d’un comunicat a xarxes socials mitjançant el creador de contingut de la Vila Joiosa Fran Tudela, Cabrafotuda, qui ha fet una crida per a què tothom es guarde al calendari el 12 d’Abril per assistir a la manifestació i als actes que estan programats.

«Quan el mal ve d’Almansa, a tots alcança», ha recordat Cabrafotuda, qui ha subratllat la importància de mobilitzar-se en defensa de la llengua, la cultura i els drets. Amb un to reivindicatiu, ha remarcat: «Enguany la novetat és que ho farem al sud, a Alacant, perquè Alacant i el sud també són valencians».

També ha posat èmfasi en la situació de la llengua: «La llengua està malament a tot arreu, però especialment a les comarques del sud. Com a poble, hem de donar-nos suport d’una banda del país a l’altra».

Cabrafotuda ha animat la gent a organitzar-se i a no faltar a aquesta cita reivindicativa: «Apunta’t-ho al Google Calendar: el 12 d’abril Alacant tremolarà!». A més, ha avançat que la jornada inclourà un concert, tot i que els detalls encara s’han de fer públics: «No vos ho podeu perdre! Menegeu-vos de totes les maneres, però el 12 d’abril ens veiem a Alacant».