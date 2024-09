Actes de la CUP Comarques Gironines per la Diada Nacional de Catalunya

L'11 de setembre a partir de les 12h a la Plaça del Vi de Girona hi haurà els actes de la CUP Comarques Gironines per la Diada Nacional de Catalunya. Després hi haurà un dinar a la plaça dels Jurats i a la tarda una manifestació de l'ANC a l'avinguda Jaume I.