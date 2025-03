Atac a la llengua pròpia del País Valencià

Entre les mesures pactades a l'acord, destaca l'eliminació de subvencions a entitats que treballen per a la normalització lingüística i la reducció de fons de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, organisme essencial per a la protecció i difusió del valencià, que ja ha avançat que analitzarà «molt detingudament» els comptes.

Per a Plataforma per la Llengua, aquestes tisorades responen a una estratègia més àmplia de minorització del valencià en l'educació, la cultura i l'administració pública que, lluny de ser un fet aïllat, s'adhereixen a altres mesures adoptades recentment, com la consulta sobre la llengua vehicular als centres educatius impulsada pel conseller d'Educació, José Antonio Rovira. Des de la seua entrada al govern, han prohibit les revistes Saó o Camacuc a les biblioteques de localitats de Borriana o Montserrat, simplement per estar escrites en valencià; han anunciat una llei de senyes d'identitat que prohibirà l'ús d'expressions com ara "País Valencià"; han volgut substituir topònims com ara el de Castelló de la Plana per Castellón de la Plana, i un llarg etcètera.