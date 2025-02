L’AV Pont Major de Girona presenta al·legacions al Pla de Millora Urbana



L'Associació de Veïns i Veïnes del Pont Major de Girona ha presentat un document d'al·legacions davant l'Ajuntament de Girona en relació amb el Pla de Millora Urbana (PMU) Destil·leries I, aprovat inicialment el passat 3 de gener per Junta de Govern Local. L'entitat denuncia la manca d'informació i transparència per part de l'equip de govern municipal i manifesta la seva preocupació per l'impacte urbanístic i social que tindrà el projecte per al barri.



Durant una reunió de l’entitat celebrada el passat 11 de febrer amb l'alcalde i la regidora de barri, no es va informar l’AV Pont Major sobre l’abast i la tramitació d’aquest pla, tot i que havia estat aprovat el 3 de gener d’enguany. L’AV Pont Major considera inacceptable aquesta falta d’informació i de comunicació, especialment tractant-se d'un projecte de gran envergadura que preveu la construcció de 441 habitatges i un augment de la superfície del sector de 1.357,23 m².

Detall de les al·legacions presentades:



Manca de transparència i informació insuficient



L’AV Pont Major denuncia que durant la reunió amb l'alcalde i la regidora de barri no es va aportar gaire informació detallada sobre el projecte, malgrat que ja era aprovat inicialment, especialment pel que fa al seu impacte i al termini d’exposició pública, que s’esgotava dies després. Aquesta manca de transparència ha generat incredulitat i decepció entre els veïns, que consideren que s'està actuant d'esquena a la comunitat afectada.



Modificacions irregulars del sector Destil·leries



El projecte actual modifica la delimitació, superfície i volumetria del sector respecte a les previsions inicials del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU). L’AV Pont Major alerta que no s'ha tramitat cap modificació prèvia del PGOU per justificar aquest canvi, fet que considera una irregularitat. L'entitat qüestiona l'increment sobtat de superfície de 27.146,08 m² a 28.503,31 m² i un sostre edificable total de 38.000 m², quan inicialment era de 25.100 m².



Alçada excessiva dels edificis previstos



El PMU Destil·leries I contempla edificis de PB+6 (24 m), PB+7 (27 m) i fins a PB+8 (30 m), trencant l'equilibri de volums del sector, on les alçades actuals oscil·len entre PB+3 (12 m) i PB+4 (18 m). L’AV Pont Major considera que aquesta alçada és desproporcionada i denuncia que projectarà ombres que afectaran negativament la plaça Teresa Borín, espai vital per a la cohesió social del barri.



Tancament del carrer Formentera i problemes de mobilitat



El projecte preveu el tall de la circulació de vehicles al carrer Formentera entre els carrers Gran Canària i Ramon Llull, fet que afecta greument la connexió interna entre els dos sectors més habitats del barri: els pisos verds i els pisos del Grup Pont Major. L’AV Pont Major alerta que aquesta decisió saturarà el trànsit en el Passeig Sant Joan Bosco i en el carrer Portlligat, i pot generar problemes de seguretat viària.



Pèrdua de la plaça Teresa Borín i afectació a la qualitat de vida



La plaça Teresa Borín és un espai de convivència essencial per al barri, especialment per als veïns del Grup Sindical Pont Major, on infants, joves i persones grans se socialitzen. L’AV Pont

Major rebutja la reubicació o desaparició d’aquest espai de zona verda, ja que considera que això impactarà negativament en la qualitat de vida de la comunitat.



Errors en la memòria del projecte



El document del PMU conté errors i afirmacions inexactes, especialment en relació amb la superfície de les parcel·les i els límits del projecte. L’AV Pont Major denuncia una manca de rigor en la justificació de l'augment de superfície i la manca de documentació sobre la propietat dels terrenys. A més, es detecta una confusió en la delimitació amb carrers adjacents, fet que genera incertesa sobre l'abast del projecte.



Incompliment dels convenis urbanístics



L’AV Pont Manor denuncia que part dels terrenys inclosos en el PMU ja van ser cedits a l'Ajuntament en un conveni urbanístic del 1997, i que Boadas no pot utilitzar-los per augmentar el sostre edificable. Així mateix, l'AV Pont Major alerta que s'estan usant espais públics per obtenir beneficis privats, fet que considera una vulneració dels acords establerts.



Sostenibilitat i qualitat de vida desigual



L’AV Pont Major reclama que el desenvolupament urbanístic garanteixi una qualitat de vida igualitària per a tots els veïns de Girona, independentment del barri on resideixin. Denuncia que les altures de PB+8 només es plantegen al Pont Major, mentre que en altres barris perifèrics s'opta per edificacions de PB+3 o PB+4, més respectuoses amb l'entorn.



Demandes de l'Associació de Veïns i Veïnes del Pont Major:



1. Reduir el sostre edificable per adequar-lo a la superfície real aportada pel promotor.

2. Limitar l'alçada màxima dels edificis a PB+4 (18 metres).

3. Tramitar prèviament la modificació del PGOU abans de qualsevol canvi en la superfície i edificabilitat del PMU.



4. Mantenir la plaça Teresa Borín en la seva ubicació actual i preservar els espais verds i el parc infantil.



5. Garantir la mobilitat interna mantenint la circulació de vehicles pel carrer Formentera. 6. Corregir els errors i inexactituds de la memòria del projecte.



7. Revisar els convenis urbanístics per assegurar el compliment dels acords establerts. 8. Garantir un desenvolupament urbanístic sostenible i equitatiu per a tots els barris de Girona.



L'Associació de Veïns i Veïnes del Pont Major exigeix que es tingui en compte la seva veu en el procés de modificació del planejament i demana que es revisi l'aprovació inicial del PMU Destil·leries I per tal de garantir un desenvolupament urbanístic equilibrat i respectuós amb el barri.