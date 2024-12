El veïnat del conegut Bloc Papallona de l’Eixample s’organitzen amb el Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC)

El bloc és conegut al barri de l’Esquerra de l’Eixample per la papallona gegant que presideix el seu terrat i està protegit patrimonialment per l’Ajuntament. La propietat del bloc va passar a mans de NAD Llansa, una gran propietat que té diversos blocs a la ciutat de Barcelona amb els que treu beneficis a través del negoci immobiliari. De fet, NAD Llansa treballa amb l’empresa Enter Coliving per a la gestió d’algunes d’aquestes propietats en règim de lloguer d’habitacions, una via per incrementar encara més els beneficis del negoci immobiliari.

Al Bloc Papallona hi viuen 10 famílies des de fa molts anys, però des que NAD Llansa n’és la propietat ja s’han hagut d’enfrontar a pràctiques immobiliàries abusives i hi ha 3 pisos a qui no els han renovat al lloguer i volen fer fora el més aviat possible. Davant aquesta situació, les veïnes del bloc s’han organitzat amb el Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC) per tal de trobar una solució a la seva problemàtica. El cas és paradigmàtic del que suposa el negoci immobiliari per a la classe treballadora, que és expulsada de casa seva i veu com gran part del seu salari se’n va a mans de propietaris com NAD Llansa.

Precisament aquesta setmana el SHSC presentava la seva campanya política per aquest curs amb el lema “Acabem amb el negoci immobiliari”, on s’apunta a la situació de màxims històrics del preu de compra i de lloguer, els desnonaments i les situacions d’infrahabitatge com a manifestacions d’un mateix problema: l’habitatge és un negoci. Al mateix temps, es critica el paper de les falses solucions impulsades per partits de govern i fa una crida a l’afiliació al sindicat i l’organització en aquest com a única via per solucionar el problema. En aquest sentit, des del SHSC es destaca com no n’hi ha prou en “regular” o “contenir” el problema sinó que cal lluitar per aconseguir que l’habitatge sigui universal, gratuït i de qualitat.