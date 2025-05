espai urbà

Un mural participatiu impulsat per estudiants de La Llotja farà visible la violència urbana contra les dones

L’obra guanyadora del concurs convocat pel II Encontre Artístic Internacional Salut, Drets, Acció ha estat la proposta “Mirada a qui ens mira”, elaborada per l’alumnat del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Arts Aplicades al Mur de l’Escola Llotja. Aquest mural, que ocuparà una de les parets exteriors del centre educatiu, neix d’un treball col·lectiu i profundament introspectiu sobre les violències quotidianes que pateixen les dones a l’espai urbà.

Acompanyades de les artistes convidades Jorgelina Zabert i Denise Carabez, del col·lectiu migrant Mondays, les alumnes han volgut expressar les emocions que genera la mirada constant que rep el cos femení al carrer: ràbia, solitud, impotència, resiliència i seguretat.

Una crida a la participació i la denúncia des de l’art

La imatge central del mural serà una gran mirada composta per retalls fotogràfics que evoquen l’experiència individual i col·lectiva de moltes dones. D’aquesta manera, no només hi participarà l’alumnat sinó que la crida està oberta a tota la ciutadania a través d’un DM a l’Instagram de @pintura_llotja o per correu electrònic a pintura@llotja.cat.

El II Encontre Artístic Internacional transcendeix el format expositiu i esdevé una jornada d’acció col·lectiva al barri amb una mirada cap al sud global perquè es compta amb la participació d’artistes i col·lectius migrants i amb la participació de dones dels projectes que Medicus Mundi Mediterrània desenvolupen a Moçambic, Ucraïna, Bòsnia i l’Equador.

La jornada començarà amb l’execució del mural, que estarà oberta a la participació del públic. Mitjançant un codi QR, tothom podrà enviar fotografies pròpies per formar part de la composició. A més, hi haurà un espai interactiu on compartir paraules, frases o relats relacionats amb la vivència personal de la violència masclista.

Mentrestant, la resta d’activitats paral·leles s’iniciaran amb el taller que impartirà Luiza Fainblat, una artista multidisciplinària llatinoamericana la pràctica de la qual fusiona dansa, arts visuals, pràctiques performatives i abordatges somàtiques.

Després, hi haurà un recorregut urbà que sortirà de l’estació de Fabra i Puig i culminarà a la façana de Llotja, amb intervencions artístiques efímeres (paste-ups) als murs del camí. Durant aquesta caminada participativa, dones de la Fundació Integramenet —dedicada a l’acollida i empoderament de dones migrants en risc d’exclusió social a Santa Coloma de Gramenet— col·laboraran amb l’alumnat i amb qualsevol vianant que vulgui sumar-se.

En arribar al centre educatiu La Llotja, se celebrarà la conferència “Dones artistes a l’Índia + Intangibility Art” amb Ashwami Kumar Prithviwasi del Delhi College of Art i l’hora de dinar serà un espai per compartir en comunitat amb una paella vegana oberta a la ciutadania.

Veus en directe: tres podcasts per aprofundir en la reivindicació

Per acompanyar la reflexió, a la tarda la jornada inclourà tres podcasts en directe gravats a peu de carrer per escoltar la veu de vivències sovint silenciades i buscar connexions entre realitats locals i globals:

“Art en protesta de les violències urbanes reivindicant l’espai urbà”, amb Fabyenne Joseph.

“Enfrontar-se a una societat estranya”, amb usuàries de la Fundació Integramenet, sobre els reptes de les dones migrants.

“Violències masclistes urbanes als països del sud global”, amb les artistes Jorgelina Zabert i Denise Carabez del col·lectiu Mondays.

Amb aquesta segona edició, el projecte Salut, Drets, Acció vol consolidar aquesta plataforma on l’art esdevé eina de transformació i denúncia, alhora que crea comunitat i fomenta la participació activa de joves, artistes, col·lectius socials i ciutadania. Una jornada per mirar i deixar-se mirar, amb consciència i voluntat de canvi.

PROGRAMACIÓ

10:00h

Discurs inaugural + inici mural fotogràfic participatiu

11:00h

Taller “movimiento dentro” amb Luiza Fainblat

12:00h

Ruta “Paste up contra les violències urbanes” amb Monday’s

13:00h

Conferència “Dones artistes de l’Índia + Intangibility Art” amb Ashwami Kumar Prithvivasi del Delhi College of Art

14:00h

Paella vegana popular

16:00h

Podcast en directe:

“Art en protesta de le violències urbanes reivindicant l’espai urbà”, amb Jorgelina Zabert i Denise Carabez.

“Enfrontar-se a una societat estranya” amb usuaries de la fundació Integramenet.

“Violències masclistes urbanes als països del sud Global” amb Fabyenne Joseph.

19:00h

Cloenda amb l’acompanyament de Dj Rocío

Divendres 23 de maig de 2025

Llotja Escola d’Art i Disseny - Seu Llotja Sant Andreu)

C/Pare Manyanet 38, Barcelona