Biogas

Exigeixen un debat social per evitar una bombolla del biogàs

Per això reclamen una moratòria en l’aprovació de nous expedients de centrals

Ipcena, Assemblea Pagesa, Aturem la incinedora de Juneda i la Plataforma Pobles Vius han exigit avui en roda de premsa posar límits als macroprojectes que es volen intal·lar a les comarques de Ponent. Consideren que l’estratègia catalana del biogàs s’ha aprovat precipitadament, sense participació social i sota la influència directa de les empreses energètiques i de gestió de residus. "Havia de ser un Pla del Biogàs, debatut al Parlament de Catalunya, i ha acabat sent una estratègia del govern purament tecnològica i econòmica, basada en el repartiment de subvencions i que deixa molt a desitjar en l’àmbit socioambiental i de la planificació territorial", així ho han deixat clar en un comunicat.

Puntualitzen que, "No existeix una planificació territorial que estableixi límits ni criteris d’implantació d’aquestes infraestructures. Exigim un debat social per clarificar les necessitats reals d’aquesta tecnologia, el nombre de centrals i els volums màxims de residus a tractar per comarca, les distàncies màximes que poden viatjar els residus i el nombre màxim de residus no locals admissibles. Mentre això no es produeixi, reclamem una moratòria en l’aprovació de nous expedients".

Consideren que "amb les centrals de biogàs, s’està produint un canvi d’escala cap a projectes cada vegada més grans, insostenibles i controlats per grans capitals. Si les plantes de primera generació eren de 15.000 tones anuals, les que ara es projecten son entre 10 i 35 vegades superiors."

Entre les centrals en funcionament, les que es troben en tramitació i les que estan projectades, les comarques de Ponent poden arribar als 4.500.000 de tones anuals de residus tractats en unes 32 infraestructures de biogàs. Anem cap a la massificació