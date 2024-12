La CUP Nord-oriental dona suport a que l’Albera esdevingui Parc Natural

Ahir al matí la CUP, amb el diputat al Parlament Dani Cornellà i el conseller comarcal de l'Alt Empordà Jaume Mach, va donar suport a les reclamacions de diverses entitats del territori a Capmany perquè l’Albera esdevingui Parc Natural.

L’Albera és Paratge Natural d'Interès Nacional i està situat al nord-est de la comarca de l'Alt Empordà, la zona de la serra de l’Albera compresa en els termes municipals de la Jonquera, Espolla i Rabós. Consta de zones protegides amb diferents graus de protecció com el PEIN, però no en la seva globalitat.



Les entitats i institucions del territori han fet una anàlisi conjunta de la realitat, posant el focus en la inexistent connectivitat ecològica de moltes zones i paratges que no estan protegits. Com és el cas de molts de les zones humides i estanys, dels quals més de la meitat (240 estanys en total) no tenen la suficient protecció. Alhora, aquestes zones alberguen una immensa quantitat d'espècies que fan única aquesta zona a nivell europeu. “Ara és l’hora del Parc Natural de l’Albera després de 40 anys de lluita per la protecció d'aquest territori únic” diu Dani Cornellà, ja que els 17 ajuntaments de l’Albera van aprovar una moció en defensa i protecció de la zona juntament amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i la Diputació de Girona. Segons declaracions de Jaume Mach “només falta voluntat política i iniciar d'una vegada els tràmits parlamentaris perquè el parc sigui una realitat i tota la zona estigui emparada sota un mateix paraigua jurídic”.