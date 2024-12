Parc Natural

Acte reivindicatiu per a impulsar la declaració del Parc Natural de l’Albera.

Sota el lema de l'Albera, parc Natural? Quaranta anys més tard, s’ha convocat un acte públic per a impulsar la declaració del Parc Natural de l’Albera. Serà el matí (de 10.00 h a 13.00 h) del pròxim 14 de desembre de 2024 a Capmany, a la seu de l’antiga cooperativa del sindicat agrícola El Parral.

Aquest acte és convocat per fins a 7 entitats, entre les quals les jonquerenques Grup d’Art i Treball i Centre Excursionista Jonquerenc, i compta amb el suport de l’Ajuntament de Capmany.

Entre les autoritats que hi participaran hi haurà Agustí Badosa, president del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, i Jordi Sargatal, secretari de Transició Ecològica del Govern de la Generalitat de Catalunya. S’han programat ponències, una taula rodona i es donaran a conèixer projectes de difusió del patrimoni natural i cultural de l'Albera. Per concloure’l, el cantant Joanjo Bosk interpretarà la cançó Albera.