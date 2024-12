Comunicat de la CAV Girona sobre la implantació del nou model de recollida de residus

Comunicat de la CAV Girona sobre la implantació del nou model de recollida de residus qie tot seguit reproduïm:



"La Coordinadora d'Associacions de Veïns de Girona (CAV Girona) va reunir-se, dies enrere, amb representants del comitè d'empresa de Girona + Neta per conèixer, de primera mà, el seu punt de vista sobre les incidències generades pel nou model de recollida de residus. La trobada va ser molt enriquidora, ja que el personal de Girona + Neta van poder exposar, des de la seva perspectiva laboral, les causes de l’acumulació de residus als contenidors de tots els barris i els problemes derivats del procés d’implantació del nou sistema de recollida, tant pel que fa al model del porta a porta com al dels contenidors intel·ligents.



Els representants sindicals van explicar els antecedents d’aquesta situació. L’empresa Girona + Neta, que fins fa poc era propietat en un 40% de l’Ajuntament, ara està en mans d’una Unió Temporal d’Empreses (UTE) formada per Construccions Rubau i Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Anteriorment, l’Ajuntament complementava les puntes de feina amb recursos propis. Actualment, tota la responsabilitat en la gestió de la recollida de residus recau sobre l’empresa concessionària. Ara bé, davant de la ciutadania, l’Ajuntament continua sent-ne el responsable, encara que hagi delegat aquesta tasca a un tercer, i per tant, entenem, és responsabilitat seva actuar si l’empresa contractada no compleix amb la feina encomanada.



Durant la reunió, vam coincidir en la necessitat de donar un termini d’adaptació a la ciutadania –potser un any– per assimilar el nou model de recollida, però sempre que es garanteixin els recursos materials i humans necessaris i hi hagi una organització eficient del servei. Els representants sindicals van denunciar nombroses mancances que dificulten l’operativa diària: la falta de camions, de maquinària i de personal format –ja que sovint es contracta personal temporal sense cap tipus de preparació o formació prèvia–, així com una certa desorganització logística i de recursos. Malgrat aquest escenari, la rendibilitat econòmica de l’empresa sembla garantida, encara que el servei continuï sent deficient.



Per aquest motiu, des de la CAV Girona, en sintonia amb les preocupacions del comitè d’empresa, reclamem a l’Ajuntament mesures concretes per solucionar aquesta problemàtica:



1. Un major grau de fiscalització sobre la tasca de l’empresa concessionària, així com l’assumpció directa, amb recursos propis, de les deficiències del servei si l’empresa no les resol.



2. Una auditoria independent per avaluar el compliment del contracte, el cost real del servei i detectar possibles irregularitats.



3. Una millora immediata del servei, especialment durant les festes de Nadal, per evitar el grau de brutícia i deixadesa que la ciutat pateix d’un temps ençà, i que vam patir especialment durant les festes de Nadal de l’any passat als carrers de Girona.



A més, denunciem amb fermesa els comportaments incívics d’alguns ciutadans que contribueixen a agreujar la situació de brutícia a la ciutat, deixant residus fora dels contenidors, fent un mal ús dels punts de recollida o amb la manca de separació adequada de les escombraries, actituds que dificulten encara més la gestió dels residus i perjudiquen el conjunt de la comunitat. Fem una crida al civisme i la responsabilitat col·lectiva per aconseguir una ciutat i uns barris nets i agradables per a tothom.



Des de la CAV Girona seguirem treballant i reivindicant un servei de recollida de residus digne, eficient i respectuós amb la ciutadania. Girona mereix una ciutat neta i un servei a l’altura de les seves necessitats i del preu que, a través de la taxa, paguem els veïns i veïnes.



Coordinadora d’Associacions de Veïns de Girona"