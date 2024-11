En marxa el concurs que visibilitza els barris oblidats de Girona

Fins al 9 de desembre es poden presentar les fotografies. Els temes de la tercera edició són: comunitat, aigua i salut.

Amb la intenció de visibilitzar la zona i fomentar nous vincles comunitaris, la Comunalitat del Güell activa la tercera edició del concurs FotoGüell. El concurs posa en valors els béns comuns, espais, iniciatives i projectes autogestionats dels barris de Santa Eugènia, Can Gibert i Sant Narcís.

Al concurs es pot presentar qualsevol veí i veïna de la ciutat amb un màxim de tres fotografies. Els temes del certamen d’aquest any són comunitat, salut i aigua. “Estem en un moment en què és clau preguntar-nos quina relació amb l’aigua tenim, en quines mans està i com es governa. Ens va semblar que era un moment interessant per veure quins elements s’identifiquen quan parlem d’aigua”, afirma Edurne Bagué, coordinadora de la Comunalitat.

Els veïns tenen fins al 9 de desembre per enviar les seves fotografies. Com a les edicions anteriors, hi ha tres categories de premis: millor definició de bé comú, millor tècnica fotogràfica i votació del públic. Els tres lots de premis es componen de productes i descomptes de comerços dels barris, una iniciativa que recorda la importància de fomentar el comerç local com a part d’un teixit veïnal fort.

A més, fins al pròxim 5 de desembre, es podrà veure l’exposició de les fotografies finalistes i guanyadores de l’edició de l’any passat a l’Espai Cívic Can Gibert.

En cada una de les dues edicions anteriors del concurs es van presentar un centenar de fotografies. Aquest any, el lliurament dels premis tindrà lloc el 19 de desembre, a les 18h, a La Marfà. Comptarà amb l’actuació d’un grup de música i hi haurà un refrigeri pels assistents.