Avortament

La CUP registra la llei catalana pel dret a l’avortament per eliminar la penalització i els terminis

Eliminar l’avortament del Codi Penal i acabar amb els terminis legals i amb l’objecció de consciència. Aquests són els punts claus de la Llei Catalana de l’Avortament que ha registrat avui la CUP-DT al Parlament de Catalunya. “Tres grans avenços que ens permeten entendre l’avortament com una pràctica més que ha de ser possible en el marc de la salut reproductiva de les dones”, destaca la diputada Laia Estrada. Els cupaires defensen que mantenir l’avortament dins del Codi Penal exposa a dones i professionals que interrompin voluntàriament l’embaràs al marge de la llei, ja que s’exposen a ser sancionades amb multes i presó. També assenyalen que el límit d’accés a l’avortament de les 14 i 22 setmanes atempta contra el dret a la reproducció i la maternitat lliurement decidida: “O bé tenim una maternitat lliurement decidida, amb possibilitat d’interrompre embaràs en tot moment, o bé tenim una maternitat decidida amb una llibertat parcial”, assenyala Estrada. Per això, els anticapitalistes veuen imprescindible superar una llei espanyola que obliga milers de persones a marxar de la seva comunitat per poder avortar i que emparen l’objecció de consciència institucional dins del sistema públic. “Hi ha moltes dones continuen marxant fora de l’estat espanyol per poder avortar un cop passen els terminis legals. Un exemple és que només l’hospital universitari de Brussel·les atén cada any un centenar de dones provinents de l’estat espanyol que hi van a interrompre l’embaràs passada la setmana 22”, ha destacat la diputada cupaire. L’erradicació de la penalització i l’objecció de consciència és un altre dels elements claus que es volen eliminar per tal que els sectors ultraconservadors tinguin el poder d’impedir l’accés a l’avortament. “Cal tractar l’avortament com una pràctica sanitària més, si es prioritza la garantia del dret a salut, i si es posa les usuàries al centre i no els professionals, com fan per exemple a Suècia”. En aquest sentit, Estrada apunta que “acceptar treballar a la xarxa sanitària pública ha d’implicar acceptar prestar tots els serveis previstos i hi ha una llei que diu que has de garantir dret a l’avortament, sinó fes privada i pots triar fer determinats serveis”.

Com a exemple d’exit de la proposta,, la CUP ha posat el cas del Canadà, on fa més de 30 anys que la seva legislació contempla l’avortament com un dret i no planteja terminis temporals per accedir-hi: “Això demostra que no implica majors taxes d’avortament l’edat gestacional mitjana en el moment de l’avortament disminueix a mesura que augmenta l’accés al servei”.

La proposició de llei registrada per la CUP-DT, s’ha fet de la mà de l’advocada penalista i activista pels DDHH Laia Serra, i ha estat elaborar conjuntament amb l’Associació pels Drets Sexuals i Reproductius, l’entitat feminista de referència en aquesta matèria, i confiem que aquesta proposta ajuda a difondre tot el que elles porten treballant des de fa anys.