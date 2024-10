Recordant l'accident Vandellòs I

Ecologistes en Acció denuncia que el sud de Catalunya concentrarà la major part dels residus radioactius de la península

Ecologistes en Acció amb motiu d’aquest aniversari vol denunciar davant de la ciutadania del nostre País, que el sud de Catalunya emmagatzemarà la més gran concentració de residus radioactius de l’Estat.

El 7è Pla de Residus d’ENRESA (empresa nacional de residus) ja no contempla un magatzem centralitzat que s’estava construint a la província de Cuenca , amb la qual cosa els 123.500 m3 de residus de baixa activitat i els 10.400 d’alta activitat que s’han generat fins ara, més els que es generaran en el futur fins a l’any 2035, data en que està previst que deixi de funciona l’última C.N. de l’Estat han de romandre a les instal·lacions de cada Central. Tenint en compte que només al 2023 es van generar 667 m3 de residus radioactius, la necessitat de magatzematge en ATI (magatzem temporal individualitzat) cada cop es farà més gran.

En el cas del Sud de Catalunya les C.N d’Ascó ja hi ha autoritzats 2 ATI, Vandellòs II en tindrà I I Vandellòs I al 2018 rebrà el residus que en el seu dia van enviar a França i ara ens tornen un cop extret el plutoni que contenien.

En total 4 ATI en una distància de 45 Km. on es concentraran més de la meitat dels residus radioactius de tot l’Estat.

Ecologistes en Acció denunciem que aquests residus radioactius romandran a les comarques del Sud de Catalunya un mínim de 50 anys fins que no s’hagi construït el Magatzem geològic en profunditat previst per ENRESA per l’any 2073 la qual cosa representa un greu perill per la salut i la seguretat de les persones, dels animals i del Medi Ambient en general perquè en exposa a possibles fuites radioactives, atemptats a les C.N ,fenòmens meteorològics o terratrèmols.

Amb respecte als contenidors que emmagatzemaran els residus en els ATI encara hi ha qüestions per resoldre com ara que fer quan un contenidor tingui qualsevol problema que elevi les emissions radioactives i per tant necessiti la intervenció humana en unes instal·lacions adequades .

Per a ecologistes en Acció tot el anteriorment exposat ens fa arribar a la conclusió de que aquest 7è Pla de Residus és una mostra clara de que l’energia nuclear es cara, bruta i perillosa i que els reactors que encara funcionen s’haurien de desmantellar el més aviat possible sense esperar la data de 2035. Aquesta data pot ser ja molt tard.