Nuclears

Avui fa 31 any de l'accident de la central nuclear Vandellòs I

Tal dia com avui fa 31 any, a les 21:39 h., Al reactor nuclear de Vandellòs I (Tarragona) es va iniciar un incendi que va ocasionar importants disfuncions en diversos sistemes necessaris per garantir la refrigeració de l'reactor. Alertats pels mateixos bombers, alguns veïns de les poblacions de l'entorn van abandonar les seves llars.

Segons el mateix informe de el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) l'incendi es va declarar "en el grup turboalternador principal número dos a conseqüència d'una fallada mecànica generat per un procés de figuració a les ranures d'ancoratge dels àleps corresponents a la roda nombre vuit de la turbina principal, i com a conseqüència la pèrdua sobtada de 36 àleps consecutius dels 98 que posseeix la roda, que a l'girar a 3.000 revolucions per minut, va produir el trencament per cisalla de les canonades d'oli i vapor, originant punts calents suficients per produir la ignició de la mescla aire-oli i una explosió en els coixinets, així com el trencament de la Bomba número 3 amb sortida d'hidrogen, que a l'inflamar va produir una segona explosió,la qual va causar la inflamació de l'oli de lubrificació que sortia en aquell moment com a conseqüència dels trencaments de les canonades d'alimentació dels coixinets, provocant tot això un incendi de grans proporcions que va afectar en cadena a gran nombre de sistemes relacionats amb la seguretat de la central ".

L'accident va ser classificat com de nivell 3 en l'escala INES, només un per sota de l' accident de Three Mile Island (EUA) el 1979 . Si la temperatura hagués pujat tan sols tres graus més, les conseqüències haguessin estat de dimensions indescriptibles, ja que s'hagués fos el combustible de l'reactor, com en TMI.