Nuclears

Demanen que es faci efectiu un calendari de tancament de les Centrals Nuclears coincidint amb el 30è aniversari de l'accident de Vandellòs I

El 19 d'octubre de 1989 la central nuclear Vandellòs I funcionava de forma estable al 100% de potència. Oficialment, a les 21:39 hores es va produir una senyal d'alarma d'alta vibració en un dels eixos de les turbines dels generadors elèctrics principals, causat per una escletxa a la turbina número 2. Just després es va encendre l'alarma de baixa pressió per falta d'oli a la turbina, la qual cosa va posar en funcionament les bombes d'oli d'emergència. L'avaria també va provocar una fuita d'hidrogen que en contacte amb l'aire i l'oli a elevada temperatura va explotar causant un incendi. Els tècnics van avisar a Protecció Civil cinc minuts després, i a les 22:11 hores el titular de la central, l'empresa Hispano Francesa d'Energia Nuclear SA (Hifrensa), va comunicar l'incident al Consell de Seguretat Nuclear (CSN).

L'incendi es va estendre ràpidament a través del cablejat, que no era ignífug, i va afectar gran part de la instal·lació de control del turboalternador, l'alimentació elèctrica de potència, l'ordinador central que controlava el reactor ... especialment important va ser el fet que la calor de l'incendi va trencar la junta de dilatació d'una canonada que portava aigua per refrigerar el reactor, provocant una inundació a la part baixa del reactor amb aigua de mar negant dos dels quatre turbobufadors que refrigeren el reactor. la falta d'aigua i els dos ventiladors en el sistema de refrigeració van fer que el nucli s'escalfés cada vegada més, apropant-se a la temperatura de vessament .

Al final, passades les quatre de la matinada, amb el suport dels tècnics i dels bombers, es va aconseguir extingir l'incendi i reactivar manualment el circuit de refrigeració apagant la central. No obstant això, la temperatura del reactor va quedar a tres graus de produir un vessament radiològic. Segons un informe del CSN posterior, també es va constatar que la temperatura de les piscines de contenció i la pressió interna del reactor van fregar els màxims admissibles.

La lluita social que va seguir després per tancar Vandellòs I va ser intensa i efectiva perquè va acabar amb el tancament de la C.N. , però acabar amb l'energia nuclear encara quedava lluny.

Per a Ecologistes en Acció és important tenir memòria i aprendre del que va passar a Vandellòs perquè puguem acabar amb l'energia nuclear com més aviat millor, per aquest motiu Ecologistes en Acció recorda un any més l'aniversari d'aquest accident i per això juntament amb Greenpeace, organitza el 25 i 26 d'octubre unes jornades sobre energia nuclear a l'Antiga Audiència de Tarragona amb motiu d'aquest 30 aniversari. Properament farem públic el programa d’aquestes jornades.

En aquests últims 30 anys l'energia nuclear ha perdut pes en el conjunt de l'Estat Espanyol passant de produir el 50% de l'energia elèctrica a un 20% aproximadament que varia un punt dalt un punt baix segons l'any hidrològic. Algunes iniciatives polítiques com l'acord del Govern del PSOE amb les empreses elèctriques o la llei 16/2017 del Parlament de Catalunya sobre Canvi climàtic que preveu el tancament de les CN en 10 anys obren una mica l'esperança de que l'amenaça nuclear arribi al seu fi, però amb tot trobem a faltar el compromís per fer efectiu un calendari de tancament de les Centrals Nuclears de l’Estat.. Per a Ecologistes en Acció segueix sent una prioritat lluitar contra l'enemic nuclear. El tancament de Vandellòs I, avui rebatejat com a Centre Tecnològic Mestral ha de ser el camí a seguir per a la resta de les Centrals nuclears de l'Estat Espanyol i de la resta del Món i la nostra organització seguirà lluitant per fer que això sigui possible com més aviat millor.