Covid-19

Demanen a l'Associació nuclear Ascó-Vandellós i a les empreses dels complexos petroquímics de Tarragona que ofereixen material de protecció als hospitals

La situació d’emergència sanitària obliga a què es portin a terme accions excepcionals per garantir la salut dels professionals i l’atenció dels pacients. És per això, que es demana que l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV) i les empreses dels complexos petroquímics de Tarragona que disposin de material de protecció (guants, mascaretes, vestits protectors, ulleres i gel desinfectant) es solidaritzin amb la situació i el posin a disposició del Departament de Salut, sempre que no es comprometi la seguretat dels seus treballadors.

Aquest dies són molts els professionals que s’estan deixant la pell per garantir l’aprovisionament de productes i serveis bàsics, així com per l’atenció sanitària dels afectats pel coronavirus. És necessari enviar un agraïment especial a tots i cada un d’ells. Sabem que molts col·lectius, especialment el sanitari, estan desenvolupant les seves tasques amb els recursos materials limitats. Per sort, el talent i la vocació els permet tirar endavant malgrat les dificultats.

La situació és complicada i requereix la presa de decisions que garanteixin que ens els propers dies es pugui proporcionar una atenció sanitària de qualitat, de la mateixa manera que s’asseguri la salut dels professionals. El Grup BIOCOM-SC ha elaborat un model matemàtic per fer un seguiment de l'epidèmia del COVID-19 i estima que el proper dimecres es podria arribar als 10.000 afectats a Catalunya. Això incrementaria la pressió sobre els nostres centres sanitaris, especialment aquells més limitats en quant a disposició de material essencial com guants, mascaretes i vestits protectors.

Tant les centrals nuclears d’Ascó i Vandellòs, com les empreses dels complexos petroquímics de Tarragona, utilitzen diàriament material de protecció. Entenem que deuen disposar d’uns estocs que a curt termini podrien posar-se a disposició del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, sempre que es segueixi garantint la seguretat dels treballadors d’aquests centres de treball. D’aquesta manera es podria pal·liar la situació d’alarma que s’està vivint en els centres sanitaris. Aquest tipus d’iniciativa s’està portant a terme tant des d’entitats privades com des d’entitats públiques. Per exemple, alguns centres educatius del Camp de Tarragona han aconseguit recaptar 8.910 guants, 2.161 mascaretes, 83 pots de gel, 500 ulleres i 140 bates.

Esperen que les empreses mencionades, així com el Govern de la Generalitat de Catalunya tingueu en consideració aquesta proposta.