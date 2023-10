residus radioactius

Rebuig a la construcció de l’ATI de Vandellòs II

Ecologistes en Acció i el MiA, amb la presentació de les al·legacions, volen manifestar el seu rebuig a la construcció dels ATI, com el previst per a la central de Vandellòs-II, així com a qualsevol altra solució parcial encaminada a la gestió dels residus radioactius, mentre no s’ataqui d’arrel el problema d’aquests residus, és a dir, la seva generació. Les organitzacions consideren que la primera acció destinada a pal·liar l’efecte perjudicial dels residus radioactius passa pel tancament i el desmantellament de totes i cadascuna de les centrals nuclears de l’Estat, que encara segueixen en operativitat.

Ecologistes en Acció ha estat requerida per part de la Subdirecció General d’Energia Nuclear per a l’Avaluació de l’Impacte Ambiental Ordinària per a la construcció d’un ATI a la Central Nuclear Vandellòs II. Juntament amb el MiA denuncien que aquest requeriment, rebut el 9 d’agost quan gran part del país estava de vacances, s’ha realitzat de manera irregular tot atemptant contra els drets de participació pública pel fet que la tramitació es faci coincidir amb dates festives. En aquest sentit, el Comitè de Compliment del Conveni d’Aarhus que defensa el dret de participació en temes com aquest, ha fallat contra l’Estat (Resolució del Comitè de 18 de desembre de 2009, considerant 90-92) qüestionant, entre altres coses, que els terminis d’exposició pública es facin coincidir amb períodes de vacances.

Per últim, segons Ecologistes en Acció i el MiA, l’ATI de Vandellòs és la culminació del fracàs de la gestió dels residus radioactius a l’estat espanyol. La veritat és que l’Estat, davant la necessitat que planteja la gestió dels residus radioactius, ja va aprovar anteriorment 5 plans de residus, tots els quals han caigut en un fracàs estrepitós. Per això les entitats creuen molt seriosament que la construcció d’un ATI a Vandellòs II, així com les diferents actuacions que s’emmarquen als diferents Plans —que fins al sisè Pla encara vigent, contemplaven la construcció del Magatzem Temporal Centralitzat (ATC)— continuaran sent un fracàs mentre no es contempli el tancament definitiu de la central nuclear.

Per tot això, Ecologistes en Acció i el MiA demanen que es formuli la Declaració d’Impacte Ambiental amb caràcter negatiu, i es rebutgi el projecte en la seva totalitat.