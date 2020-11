Nucleats

El director de la nuclear Vandellós II davant el jutge

Aquest dilluns ha declararat com a investigat el Director General de la central nuclear Vandellós II (Tarragona), amb relació al funcionament de la central durant 17 dies en 2018 amb, almenys, dues fuites en la barrera de pressió segons és conegut, i s'ha confirmat en els tribunals espanyols.

“L'energia nuclear no és necessària ni segura, l'Administració pública ha de replantejar-se seriosament el tancament immediat de les centrals nuclears abans de la data marcada a Ascó I (2030), Ascó II (2032) i Vandellòs 2 (2035), després de la seva prolongació acordada segons el protocol d'intencions signat pel Ministeri i els propietaris” segons ha declarat Raquel Montón, responsable de la campanya Nuclear de Greenpeace.

Així mateix, en el passat ple del Consell de Seguretat Nuclear (CSN), del 6 de novembre, es va aprovar remetre al Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic (MITECO) dues advertències a l'Associació Nuclear Ascó-Vandellós II, A.I.E. (ANAV). Totes dues advertències són qualificades com a infracció lleu, per incompliment de l'art. 86 de la Llei 25/1964, de 29 d'abril, sobre Energia Nuclear.

La primera advertència correspon a la central nuclear Vandellós II “per incompliment del Pla de Gestió de Residus Radioactius i del combustible gastat i de la Instrucció Tècnica Complementària nº4 associada a l'autorització d'explotació, després de detectar-se la reclassificació radiològica d'una zona d'emmagatzematge de residus de manera inadequada”.

La segona advertència correspon a la central nuclear d'Ascó, també “per incompliment del Pla de gestió de residus radioactius i del combustible gastat després de detectar, en una inspecció, incompliments en processos de gestió de residus radioactius de baixa i mitja activitat i del material contaminat potencialment desclassificable.”

En 2008 els tribunals van multar a ANAV amb 15 milions d'euros per l'alliberament de partícules radioactives a Ascó I, on centenars de persones van haver de realitzar-se proves per a descartar haver-se contaminat radioactivament. Així mateix en 2004 Vandellòs II va ocultar informació sobre un greu problema de corrosió en els sistemes de refrigeració i que va estar durant 161 dies funcionant amb els marges de seguretat reduïts motiu pel qual va pagar una multa de 1’6 milions d'euros.

“La cultura de seguretat dels propietaris té una llarga història d'incompliments que no es resolen amb multes sinó amb un pla de tancament nuclear”, insisteix Raquel Montón.

En relació als beneficis econòmics del manteniment de les nuclears, aquests per descomptat no reverteixen en la població. El PIB per habitant de la Ribera d’Ebre (que acull la indústria nuclear) és de 51.100€ mentre que la mitjana a Catalunya és de 31.200 €, aportant un PIB alt al territori, molt per sobre de la mitjana catalana, però malgrat això aquestes dades econòmiques no tenen afectació local, només estatal. La Renda Familiar Bruta de la Ribera d’Ebre que suporta de prop els riscos per a la salut i el medi ambient, és un 15% inferior a la de la mitjana catalana. La Renda Familiar Bruta de la Ribera d’Ebre és de 14.600€ a l'any, mentre que la mitjana catalana es troba en els 17.200€.

“Mentre el territori produeix molta més riquesa que altres zones en termes de PIB, la població dels voltants és de les més pobres de Catalunya, perquè la riquesa econòmica no surt fora de l'estructura empresarial”, segons ha declarat Víctor Álvarez d'Ecologistes en Acció.

“Fins i tot l'impost nuclear, que grava aquesta activitat, amb prou feines té una repercussió en el territori, perquè es reinverteix una molt mínima part”, confirma Victor Álvarez.