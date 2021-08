Centrals nuclears

Ecologistes denuncien que durant 13 anys s'ha ignorat la seguretat nuclear de Vandellós II

Ecologistes en Acció i el Moviment Ibèric Antinuclear consideren inadmissible que es posi en perill la salut i seguretat dels treballadors, de la població i de l’entorn.

Ecologistes en Acció està estudiant, a través de la seva àrea jurídica, la possibilitat de presentar una denúncia contra l’empresa propietària de la central nuclear Vandellós II per una desobediència reiterada a l’organisme regulador, a l’entendre que podia haver tingut greus repercussions, tant per a la salut i seguretat de les persones com del medi ambient.

Exposen que "El Consell de Seguretat Nuclear (CSN) va acordar el 28 de juliol emetre una instrucció tècnica Complementària (ITC), normativa d’obligat compliment, a la central de Vandellòs II per a que incorporin sistemes de filtració de gasos radioactius en sis dels edificis de la central nuclear, ja que és l’única central que no té aquests sistemes. La manca d’aquestes unitats de filtració representa, segons el CSN, un problema de protecció radiològica dels treballadors, públic i medi ambient, de manera que es classifiquen aquests sistemes com a «rellevants per a la seguretat».

Després del succés d’emissió de partícules radioactives a la nuclear d’Ascó el 2008, el CSN va emetre una Instrucció Tècnica (IT) per a la resta de les centrals nuclears espanyoles, en aquesta es va demanar que s’analitzessin les possibilitats que el succés es repetís en les seves instal·lacions, així com la proposta de possibles mesures derivades. Entre les qüestions a incloure es va assenyalar explícitament l’anàlisi dels diferents sistemes de ventilació, calefacció i aire condicionat (HVAC per les sigles en anglès), la identificació de potencials vies d’emissió a causa de la manca de filtració en aquests sistemes, i una revisió del disseny d’aquests sistemes HVAC".

La data de la instrucció adreçada a Vandellòs II és de 13 de maig de 2008. Després de les inspeccions de 2014 i 2016, la resposta final de Vandellòs II al 2017 va ser que ja complia amb la normativa sobre aquest tema i que havia decidit no implantar el filtrat en cap dels sistemes. Com a excusa es va argumentar la complexitat de les modificacions d’importants elements del disseny de la central, i que ja comptaven amb pràctiques de treball adequades i controls de detecció.

Per a Ecologistes en Acció i el Moviment Ibèric Antinuclear era sorprenent l’actitud de la central, però encara ho era més la permissivitat de l’CSN durant aquests tretze anys en una qüestió rellevant per a la seguretat. Tampoc comprenien que es permetés a la central ignorar l’autoritat del Consell.

El passat mes d’abril, a l’interior d’un conducte d’extracció d’aire del sistema de ventilació de l’edifici de deixalles radioactives, es van trobar partícules radioactives amb Cobalt-60, Cesi-137 i Manganès-54. L’augment del nivell de radioactivitat al conducte ha alertat el problema. Per a la central, aquest succés no era nou tal com han informat al CSN: «No és un fet aïllat i que, en el passat, al menys entre 2008 i 2019, s’ha reportat en alguna ocasió la presència de Cobalt-60 en l’extracció del sistema de ventilació de l’edifici de deixalles «. Un incident que no es va considerar » succés notificable «.

A proposta del Director Tècnic de Seguretat Nuclear s’ha dut al ple del CSN l’informe de la situació i una proposta d’actuació per resoldre aquesta insubordinació de la central. Cal destacar el reconeixement explícit en la documentació, de deficiències en la revisió de l’estat de la central que s’havia de realitzar per a la renovació del permís d’explotació per 10 anys més, ja que aquests problemes no han estat reflectits en el procés de renovació. Així, segons es manifesta, «aquest tema no ha estat analitzat en profunditat en la recent revisió periòdica de la seguretat».

Ecologistes en Acció i el Moviment Ibèric Antinuclear consideren inadmissible que es posi en perill la salut i seguretat dels treballadors de la central nuclear, així com el risc de repercussions mediambientals i per al públic, tal com estableix el CSN en l’escrit de la ITC.

Així mateix, per a les organitzacions ambientals resulta incomprensible la passivitat de les anteriors direccions i plens del CSN davant l’incompliment de la IT per part de Vandellòs II. Per això, demanen una depuració de responsabilitats dels membres de l’organisme regulador que al seu dia tenien la responsabilitat de fer el seguiment.