11S2024

La CUP fa una crida a la mobilització "pel nostre alliberament social i nacional"

10 de setembre

Alt Penedès

Vilafranca. Acte polític - 19h - C/ Sant Jocund 4

BaixPenedès, Reus, Manifestació - 18.30h - Mercat Central

Anoia

Capellades, Marxa de Torxes - 20.30h - Pl. Sant Jaume

Bages

Artés, Marxa de torxes - 20.30h - Pl. Ajuntament

Manresa, Marxa de torxes - 20.30h - Pl. Neus Català

Santpedor. Sopar i concerts - 20.30h - Pl. Catalunya

Baix Ebre

Tortosa, Marxa de Torxes - 20.30h - Castell de la Suda

Garraf

Vilanova, Marxa de torxes - 19.30h - Pl. de la Vila

Ribera Alta

Tous, Lectura de manifest - 21h - Pl. Manel Maria Girona

Osona

Manlleu, Acte polític i concert - 20h - Pl. Flama del Canigó

Vallès Occidental

Sabadell, Manifestació - 19h - Racó del campanar

Terrassa, Acte polític - 19h - Casal Popular La Tafanera

Vallès Oriental

Mollet del Vallès, Marxa de torxes - 22h - Pl. Prat de la Riba

Sant Esteve de Palautordera, Marxa de torxes - 20h - Pl. Joan Serra

11 de setembre

Barcelonès.

Barcelona, Manifestació - 18.30h - Pl. Urquinaona

Gironès,

Girona Manifestació - 12h - Pl. del vi

Segrià,

Lleida Manifestació - 12h - Pl. de la Paeir Lleida i Manifestació - 12h - Pl. de la Paeira

Ribera de l'Ebre

Tortosa, Manifestació - 18.30h - Mercat Central

Manifest

Sota el lema "Fins a la victòria"

Companyes i companys, un any més commemorem la Diada de Catalunya, l'onze de setembre i com cada any els i les independentistes sortirem al carrer en els diferents actes que estan convocats arreu del país.

Enguany encarem aquesta diada amb la convicció que l'independentisme ha arribat al final d'un a part del camí. La fi del procés i de totes aquelles mobilitzacions, reivindicacions i lluites que van acompanyar un període polític trepidant i justament ple de possibilitats, ha deixat pas a una certa decepció, la sensació que aquest cicle està esgotat, i la seguretat que la part institucional d'aquest ha arribat a la seva fi.

Però el procés només s'explica per l'empenta, la creativitat, la imaginació radical i la força d'un poble i la seva voluntat de llibertat. Un poble hereu d'una llarga tradició popular, desobedient i insurrecta, incrustada en la memòria, en l'ADN de totes nosaltres. Són els pobles qui fan la seva pròpia història.

Així doncs, ens cal sortir de l'espera, de l'expectativa del que hagi de venir o de passar, i tornar a construir. Tornar a construir un poble, des de baix, que pugui i vulgui tenir la capacitat d'autodeterminar-se. Ens cal bastir la sobirania des dels espais populars, des de la base i l'autogestió de les nostres necessitats. I ens cal disputar cada engruna del que s'ha guanyat perquè retrocedir és segur la primera manera de no avançar.

És moment d'ajuntar-nos aquelles que encara creiem que és possible una alternativa, que creiem que dins l'estat espanyol no hi ha futur. Les que imaginem un futur lluny de la dictadura del mercat, dels rols de gènere i la violència que els imposa, del joc amb les nostres cases, recursos i terres pel seu benefici, del racisme institucional i la política ecocida. Les classes populars segueixen bategant en les seves lluites pel territori i la pagesia, contra el turisme, pels serveis públics, per la nostra llengua i perquè aquesta sigui un element de resistència compartit.

Fem que aquestes lluites siguin lluites per la sobirania del poble català, per la seva capacitat de determinar el seu futur i de revolucionar-ho tot. Fem també que la lluita per la independència dels Països Catalans signifiqui, més que mai, una lluita per tot el poble que hi habita, independentment del seu origen. Un poble forjat a partir del projecte compartit d'una vida que vol ser viscuda. Aquest nou camí comença ara, i comença amb les convocatòries a les mobilitzacions, dels dies anteriors i del mateix 11 de setembre. Per això, fem una crida a tothom a tenir una actitud activa, perquè les mobilitzacions siguin una imatge del compromís, serietat i lluita que volem transmetre com a poble català.

Comença doncs ara una nova fase i un nou capítol en el qual, recollint tot l'impressionant bagatge d'experiències, organització, mobilitzacions i lluita popular, tots els aprenentatges d'exercici de la democràcia de base, i coneixent millor a l'enemic i la seva força, [des de la CUP i des de l'Esquerra Independentista] hem de ser capaços de fer tornar la gent a les assemblees, al carrer i a la lluita per la independència dels Països Catalans. Tal com hem afirmat ratifiquem el nostre compromís per reprendre la lluita pel nostre alliberament social i nacional.

La independència, la llibertat i la justícia no són utopies impossibles. Des d'ara, fem-ho possible!