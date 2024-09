Acte polític al CADCI per commemorar el 6 d'octubre del 1934

El diumenge 6 d'octubre del 2024 d'11 a 12 a la Plaça Reial de Barcelona i al CADCI recreació dels Fets i a les 12 acte polític al CADCI per commemorar el 6 d'octubre del 1934

Enguany, 2024, s’acompleixen 90 anys dels Fets del Sis d’Octubre de 1934.

Arran d’aquesta avinentesa, la Fundació Reeixida, com ha fet anteriorment amb d’altres episodis cabdals dins la lluita persistent del nostre país per a la seva pervivència com a nació, organitzarà una sèrie d’actes que recordin els seus protagonistes –públics i anònims–, i expliquin amb profunditat què fou aquell aixecament nacional i popular frustrat,d’enormes conseqüències, sens dubte, pel nostre esdevenidor històric.

Per tal de presentar aquest projecte de recuperació de la Memòria Nacional, es va fer l’acte de presentació al Museu d’Història de Catalunya, i hi ha programats molts actes entre setembre i octubre, cloent al CADCI, a la Rambla de Santa Mònica,nº10 de Barcelona.