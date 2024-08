KANAKY (NOVA CALEDÒNIA)

Manifestació d'independentistes canacs a Estrasburg

Ahir dissabte 10 d'agost una cinquantena de manifestants a Estrasburg van demanar l'alliberament dels presos independentistes canacs de la CCAT (onze dels quals estan detinguts a l'Estat francès, a uns 20.000 quilòmetres de l'illa).

Ahir dissabte 10 d'agost es produí una manifestació d'independentistes canacs a Estrasburg. Eren una cinquantena de canacs que viuen a Alsàcia, a uns 20.000 quilòmetres de casa. La protesta era en solidaritat amb els empresonats a l'Estat francès continental després de la seva participació en els disturbis que ha viscut Kanaky (Nova Caledònia) des del 13 de maig, data del projecte de reforma electoral.

La mainfestant Isabelle Atrua va declarar: "Aquests homes no estan detinguts, són deportats. El president de la Unitat de Coordinació d'Accions de Camp (CCAT), Christian Tein, està empresonat preventivament al centre penitenciari de Mulhouse. Mai havia vist França, la veu ara entre reixes, lluny de la seva família No hi ha data per al seu judici, tampoc sabem què hi ha al seu expedient, és terrible per a ell, ho sabem preocupat per la seva salut psicològica, tot és opac pàgines més fosques de la nostra història, quan l'any 1878, el nostre líder Ataï va ser decapitat pels francesos i el seu cap enviat a la França continental. Aquí és on som, França no ha canviat ni una mica la seva història colonial amb Nova Caledònia". I va afegir que "A vegades és una posició complicada, però avui som aquí en suport dels que defensen la independència allà, i els que són deportats aquí no ens rendirem fins que aquests presos siguin alliberats".

Atrua també va dir que cal canviar la llei de la reforma electoral que ha provocat les protestes: "És absolutament necessari que l'Estat aturi aquesta llei. La mobilització continua a Nova Caledònia i aquí. No podem pretendre ser un estat democràtic i trepitjar la democràcia escollint el nostre propi electorat, modulant-lo com volem.".