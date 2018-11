Nova Caledònia

El 'no' a la independència de Nova Caledònia s'imposa amb un percentatge molt inferior al que havien previst les enquestes

El 'no' a la independència de Nova Caledònia s'imposa amb un percentatge molt inferior al que havien previst les enquestes

En una votació acordada amb França i amb una alta participació (82,1%), els neocaledonians han decidit mantenir-se com a territori francès d’ultramar. No obstant, el resultat del no ha estat molt inferior al que havien previst les enquestes.

«El poble s'ha despertat, som a dos pams de la victòria», ha proclamat el capdavanter independentista, Alosio Sako. Per això, ha assegurat que reclamaran un nou referèndum dins de dos anys. Precisament, els acords de Nouméa de 1998 entre París i l’arxipèlag del Pacífic estableixen que un terç dels membres del congrés de Nova Caledònia podran exigir un segon referèndum el 2020, i en cas d’una altra negativa, un tercer el 2022.

Per la seva banda, el president francès, Emmanuel Macron, s'ha mostrat «orgullós» que la majoria s'hagi mostrat contrari a la independència, al mateix temps que ha ofert «diàleg» i «garanties» als independentistes.

En un discurs solemne pronunciat des de l'Elisi, Macron ha assenyalat que el vot és «una mostra de confiança a França, en el seu futur i en els seus valors». Ha agregat que «entén» la «decepció» dels independentistes i ha assenyalat que l'Estat francès serà «el garant de la dignitat de totes les capes de la societat».