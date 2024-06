Alliberament nacional

El secretariat Nacional elegeix Lluís Llach com a nou president de l’Assemblea (ANC)

Lluís Llach ha estat escollit nou president de l’Assemblea Nacional Catalana amb 48 vots, una majoria de 2/3 dels vots en el ple constituent del Secretariat Nacional que s’ha celebrat aquest dissabte a Barcelona, a la seu nacional de l’Assemblea. Els 72 membres del nou Secretariat Nacional s’han constituit en ple i han arribat a un consens per elegir la presidència de l’entitat pel mandat 2024-2026. L’acompanyaran Nohemí Zafra a la vicepresidència, Jaume Valls com a tresorer i Sílvia Ventura com a secretària.

Llach arriba a la presidència de l’Assemblea després d’una llarga trajectòria musical i d’activisme polític. Pioner del moviment de la Nova Cançó, compta amb 33 discos i 5 llibres a l’esquena, la majoria amb un missatge polític clar: la voluntat de llibertat. Els últims anys s’ha involucrat políticament en la candidatura de Junts pel Sí el 2015 o com a membre del Consell de Govern del Consell de la República, càrrec que va abandonar el passat febrer.

En les seves primeres declaracions com a president de l’entitat, ha deixat clar que “l’Assemblea no s’atura”, i que “volem agafar embranzida”. Ja ha aclarit la seva primera mobilització: “dilluns me’n vaig amb els pagesos”.

Els seus principals objectius a l’Assemblea són impulsar-la des de l’associacionisme, reactivar la mobilització del territori a partir del reforç a les assemblees territorials, convertir les assemblees en estructures d’estat. Tot per teixir aliances i avançar plegats cap a la independència.

L’activista sabadellenca Nohemí Zafra ha estat escollida com a vicepresidenta. És una de les representants territorials més jove del Secretariat Nacional. Ha estat coordinadora de l’assemblea territorial de Sabadell entre el 2022 i el març de 2024. Amb una llarga experiència en el moviment veïnal i popular de Sabadell, concep la mobilització ciutadana com un element central de la seva lluita i també de la de l’Assemblea.

Des de la seva postura, l’Assemblea ha de mantenir l’apartidisme i a la vegada exercir la màxima pressió possible sobre els partits polítics, per tal que no oblidin que cal treballar per assolir la sobirania plena. També té l’objectiu d’enfortir la comunicació bidireccional amb les assemblees de base i treballar per engrescar el jovent, entre altres. Fa una aposta clara per la desobediència.

L’advocada i jurista ja jubilada, Sílvia Ventura, ha estat elegida com a secretària. Presidenta del Comitè d’Ètica Assistencial de la Fundació Congrés Català de Salut Mental. És partidària d’una nova embranzida que, amb una candidatura única i de país, faci valer que els problemes econòmics i socials que pateix la ciutadania no es poden solucionar en un règim autonòmic.