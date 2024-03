Per la República

L'ANC recorrerà la sentència sobre la web de Consum Estratègic

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha manifestat que la sentència que referma el tancament de la pàgina web Consum Estratègic, campanya amb què l’entitat pretenia potenciar el consum de proximitat i donar informació rellevant sobre alternatives locals a les companyies més conegudes en àmbit nacional i internacional, posa el dret del mercat per davant dels drets de la ciutadania a escollir lliurement.

La sentència afirma que el lliure mercat només es pot regir per valors com el preu i qualitat dels productes, creant un greu precedent pel que coneixem com consum ètic o consum responsable, que es basa precisament en el fet que el consumidor pugui decidir no només pel que fa al preu i la qualitat dels productes, sinó tenint en compte també característiques de la societat que els produeix. És a dir, els valors ètics o polítics dels consumidors, fet que mai pot ser considerat com un atac a la lliure competència. La sentència doncs, considerem que està basada en posicionaments polítics concrets i no en una base jurídica.

Apunta l'ANC que la sentència ignora que tant el TJUE com el TEDH han establert que l’exercici dels drets humans està per sobre dels drets econòmics i de mercat.Per l’Assemblea, la sentència és una mostra més de ‘lawfare’ en l’àmbit del dret civil, interpretant els conceptes jurídics amb una presa de posició política contra el dret de la ciutadania catalana a exercir els seus drets civils i polítics com a poble, sense intromissions. Alhora, ha admès com a vàlides manipulacions i falsedats sense demostrar que van servir de base per a la denúncia i que el tribunal assumeix com a certes, una mostra més de prejudici ideològic que cal situar en la manera d’actuar de molts tribunals espanyols, allunyada del que ha de ser la justícia independent i imparcial en un estat democràtic.

Per tot això, l’entitat estudiarà els recursos a presentar i no descarta arribar als tribunals internacionals per denunciar la persecució política de la justícia espanyola contra els drets de la ciutadania catalana.