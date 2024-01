Alliberament nacional

L'Assemblea presenta la web del projecte Llista Cívica per la Independència

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha presentat en roda de premsa la pàgina web Llistacivicaxlaindependencia.cat amb la informació necessària perquè els socis de l'entitat pugueu decidir entre l'1 i el 14 de març, amb tota transparència, si voleu impulsar una agrupació d'electors que es presenti a les pròximes eleccions al Parlament amb l'objectiu de fer efectiva la independència.

La presidenta de l'entitat, Dolors Feliu, i el coordinador d'Estratègia i Discurs, Uriel Bertran, han explicat els continguts d'aquesta pàgina web, oberta a tota la ciutadania, per resoldre els dubtes sobre la Llista Cívica per la Independència.

S'hi detallen els objectius, l'estratègia, el procés de participació ciutadana o la confecció de la llista. També inclou un codi ètic i de compromís amb la declaració d'independència, que signaran els candidats i candidates, i l'explicació de què és una agrupació d'electors i què la diferencia d'un partit polític.

A la pàgina web també hi podreu trobar tots els actes previstos durant les pròximes setmanes per explicar el projecte i resoldre dubtes a tothom qui ho desitgi. Ja hi ha una desena de xerrades confirmades, i aviat se n'afegiran més.

Feliu ha defensat que els socis referendin el projecte “per tornar a il·lusionar l’independentisme que ha perdut la confiança en altres opcions”. La presidenta ha insistit en la importància d’aquesta decisió i ha demanat la “màxima participació”. Per aquest motiu, ha recordat que el període de votació que s’ha establert és de dues setmanes i que a la web hi ha tota la informació de la proposta. D’altra banda, Bertran ha argumentat que l’Assemblea “ni vol ni pot esdevenir un partit, sinó preguntar als socis si volen dotar a la ciutadania d’una agrupació d’electors, independent de l’entitat, que tingui l’objectiu de fer efectiva la independència”.

La Llista Cívica per la Independència té quatre objectius principals:

Activar la declaració d’independència. Convertir les pròximes eleccions en plebiscitàries. Mobilitzar de nou l’independentisme. Denunciar la decadent via autonòmica.

A la web també s’hi explica l’estratègia que seguiria el grup parlamentari segons l’escenari que surti de les eleccions:

Majoria absoluta independentista amb la Llista Cívica jugant un paper determinant: s’activaria la DUI i es basteix un acord nacional per fer-la efectiva.

Majoria independentista amb la Llista Cívica a l’equació però altres actors polítics no volen activar la declaració d’independència: es bloquejarà la legislatura i s’anirà a repetició electoral.

Si els actors independentistes pacten amb partits no independentistes es procedirà a denunciar l’autonomisme i es participarà de manera intermitent al Parlament.

Les decisions més rellevants a prendre es consultaran amb la ciutadania inscrita a la web en suport a la Llista Cívica per la Independència.

En el cas que els socis hi donin llum verda, la Llista Cívica per la Independència es confeccionarà a través d’un procés obert a la ciutadania des de la mateixa pàgina web. Es podran proposar noms. Els candidats escollits, lògicament, seran consultats per formar part de la llista definitiva. Aquests hauran de signar un codi ètic amb diversos punts, entre els quals un compromís explícit amb la declaració d’independència.

A la pàgina web també s’hi especifiquen les incompatibilitats per formar part de la llista. Aquestes en són algunes:

– No en podran formar part membres de l’actual Secretariat Nacional de l’Assemblea. És a dir, que n’hagin estat en algun moment des de juny de 2022 fins a la data de les eleccions al Parlament de Catalunya.

– Tampoc en podran formar part càrrecs orgànics de partits, ni qui ocupi llocs de responsabilitat en àmbits polítics, ni de confiança al sector públic, des de cinc mesos abans de la presentació de la candidatura.

Fins al març es faran una sèrie de xerrades informatives arreu del país amb l’objectiu d’explicar el projecte. Es podran trobar també a la pàgina web, que s’anirà actualitzant.