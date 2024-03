Per la República

Lluís Llach es presenta a les eleccions de l’ANC

Lluís Llach ha anunciat aquest divendres a través del seu compte d'X que es presenatarà a les eleccions al secretariat nacional de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), tot dient “amb ganes de fer feina i que ens hi trobem molta gent per a seguir la lluita d’aquests temps que vindran”. També ha fet una crida a la participació per enfortir l'entitat, que continua sent necessària.

Llach molt crític amb la llista cívica impulsada per l’actual direcció de l’ANC i que els socis van tombar en l’Assemblea General Ordinària (AGO) de Taradell del passat 16 de març. En una entrevista, fa uns dies, a El PuntAvui, ja va deixar entreveure que donari un pas endavant en aquesta direcció, com així ha passat.

Les eleccions al Secretariat Nacional de l’ANC se celebraran del 14 de maig al 18 de maig, però el calendari electoral va des del pròxim 25 d’abril al 25 de maig. Del dia 25 al 28 d’abril de 2024 la Junta Electoral revisarà que els candidats compleixin els requisits reglamentats per ser-ho i, posteriorment, el 29 d’abril es proclamaran i publicarà la llista de candidats admesos provisionalment al web de l’Assemblea. Immediatament, s’obrirà un període de reclamacions que finalitzarà l’1 de maig, que la Junta Electoral haurà de resoldre en els dos dies posteriors.