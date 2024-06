Camperols en lluita

La pagesia bloquejarà en vuit punts l'accés a llarg dels pirineus d'Irun fins la Jonquera

Hi haurà concentracions a Irun, Canfranc, Sallent de Gallego, Bossost, la Farga de Moles, Puigcerdà, el coll d’Ares i la Jonquera

Des del moviment que ha liderat les accions de protesta els darrers mesos, es mantenen ferms que “s’està permetent que els productes que entren a la UE tinguin nivells de productes fitosanitaris fins a cinc vegades superiors”. Això, lamenten, provoca que s’afavoreixi aquestes importacions en detriment de la producció local.

Per això, tenen la intenció de bloquejar fins a vuit punts fronterers al llarg de tot el Pirineu el proper dilluns. Hi ha convocatòries a Irun, Canfranc, Sallent de Gallego, Bossost, Puigcerdà, el coll d’Ares, la Jonquera i el ja esmentat a la Farga de Moles.

Per la seva part, Govern manté els contactes amb les autoritats veïnes per minimitzar els efectes dels talls i recorden que Andorra no té cap culpa de la situació que estan vivint. Caldrà veure si en aquest cas el tall és total durant tot un dia o es fa pas alternatiu.