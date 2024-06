Hipocresia

Contra l’intent de rentat verd de la indústria del porcí a la universitat pública

La Coordinadora Stop Ganaderia Industrial, de la qual forma part Ecologistes en Acció, denuncia l’intent de rentat verd de la indústria càrnia del porcí, que patrocina una formació sobre la sostenibilitat del sector a la Universitat Complutense de Madrid.

La Interprofessional Agroalimentària del Porcí (INTERPORC) ha anunciat un curs d’estiu a la Universitat Complutense de Madrid titulat «Comunicació i sostenibilitat al sector porcí» per traslladar «la veritable realitat del sector porcí de capa blanca d’Espanya».

A la publicitat del curs, INTERPORC anuncia que el temari abordarà “com combatre el relat fals i les fake news mitjançant la comunicació de la triple sostenibilitat del sector porcí i el seu lideratge mundial en benestar animal i bioseguretat”.

Per a la Coordinadora Stop Ramaderia Industrial, aquesta publicitat és “un rentat verd de llibre”, en què la patronal càrnia “pretén explicar a professionals del sector i de la comunicació, entre altres persones, que una bona part de la societat en té una imatge molt distorsionada del sector porcí, confosa per falsos mites que associen la producció i els productes porcins amb una imatge del passat que no representa la seva realitat”.

Tal com apunten des de les organitzacions socials, aquesta no és la primera vegada a la UE que la indústria porcina recorre al rentat verd. Recentment, el gegant del porcí danès, Danish Crown, va admetre davant del Tribunal Suprem de Dinamarca haver realitzat greenwashing perquè, amb la seva publicitat, havia confós les persones consumidores amb anuncis i missatges sobre una carn suposadament “més respectuosa amb el clima del que creu”, en un exercici de manipulació per presentar els seus productes com a verds, quan no ho són.

Per tot això, la Coordinadora Stop Ganadería Industrial ha sol·licitat a la Universitat Complutense de Madrid la retirada d’aquest curs, que considera que «no s’hauria d’introduir a l’oferta formativa en una universitat pública de prestigi».

Segons les organitzacions que formen part de la coordinadora estatal, la realitat que no es vol exposar és que “el consum de carn a Espanya està molt per sobre de les recomanacions de la FAO, 100 kg en comptes de 21”. Així mateix, recorden que a Espanya «hi ha més porcs que persones, seguim líders a la UE amb la xifra rècord de 58.600.000 porcs sacrificats el 2021 i un problema seriós de contaminació de l’aigua per un abús en l’ús de fertilitzants».

A més, l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) calcula que aquest model agroalimentari és causant d’un 12% de les emissions globals, segons el seu informe “Pathways towards lower emissions” (“Camins cap a emissions menors”), i insta una urgent estratègia de mitigació.

Pel que fa a la contaminació de l’aigua, un estudi recent d’Ecologistes en Acció mostra com el 37% de les aigües superficials i l’11% de les subterrànies a l’Estat espanyol estan contaminades per un excés de nitrats. Inma Lozano, portaveu de Coordinadora Stop Ganadería Industrial, ha recordat que Espanya ha incomplert la legislació comunitària relativa a la qualitat de l’aigua: “De fet, la Comissió Europea ha obert procediments d’infracció que poden suposar multes milionàries. Les mesures preses fins ara són insuficients, amb 171 municipis on no es pot consumir aigua perquè està contaminada”.

Nacho Escartín, portaveu d’Ecologistes en Acció, ha afegit: “Necessitem una transformació radical dels sistemes alimentaris per garantir el dret a una alimentació sana i de proximitat, que no depengui de combustibles fòssils i permeti una dieta saludable per a totes les persones i en tot el planeta”.

La Coordinadora estatal Stop Ganadería Industrial està formada per més de 70 moviments veïnals repartits per deu comunitats autònomes i per organitzacions d’àmbit estatal i internacional com Ecologistes en Acció, Greenpeace, Amics de la Terra, Justícia Alimentària, ADDA, Observatori de Benestar Animal i UVE . El seu objectiu és denunciar els perjudicis ambientals i socials que comporten les explotacions industrials i lluitar per un model de ramaderia alternatiu, respectuós amb el medi, les persones i els animals.