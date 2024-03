Llengua

Judici pel cas de la la professora vexada per parlar en català a la comissaria de Terrassa

Aquest matí ha declarat al Jutjat núm. 4 de Terrassa la professora que el 4 d’abril del 2022 va ser vexada per dirigir-se en català als agents a la comissaria de la policia espanyola, i denunciada pels agents pel fet de no passar-se a parlar en espanyol.

També han declarat el subinspector i tres dos policies més, que han explicat la seva versió i el motiu d'haver denunciat la professora. Per sort, la denúncia pública que va presentar Plataforma per la Llengua per un delicte de falsa denúncia, coaccions i detenció il·legal, amb la gravació com a prova irrefutable, ha posat llum a les dues denúncies administratives que els agents van posar a la professora, amb multes de 100 i 600 euros respectivament, per “faltar el respecte” i “negar-se a ser identificada.”

La professora, d’origen marroquí però amb la nacionalitat espanyola, docent de secundària i amb estudis de filologia catalana i francesa complementats amb dos màsters, va gravar la conversa aquell dia a la comissaria. Aquesta prova serà determinant per absoldre-la de les falses acusacions dels policies espanyols i, és clar, també per condemnar els agents més endavant per un delicte de falsa denúncia, coaccions i detenció il·legal.

La Coordinadora Antirepressiva de Terrassa La Traca i Plataforma per la Llengua han convocat una concentració de suport davant dels jutjats dilluns a les nou del matí. Les dues entitats i altres col·lectius han donat suport a la professora en diversos actes i el darrer d’ells, el 16 de febrer, van denunciar la desídia de l’Ajuntament per no complir cap dels compromisos aprovats en una moció a què van donar suport al ple el 31 de març del 2023 i en la que es comprometien a condemnar el cas i a donar-li suport explícit.