Parlar en català no és delicte! Solidaritat amb la professora denunciada!

Plataforma per la Llengua i la TRACA-Coordinadora Antirepressiva de Terrassa volem començar una campanya per denunciar la discriminació que pateix el català, i les persones que el parlen, a la comissaria de la policia nacional a Terrassa. Les administracions de l’Estat no estan garantint el dret dels catalans de parlar la nostra llengua i la comissaria de Terrassa és un lloc on, desgraciadament, hem tingut constància de més vulneracions.

Alhora volem solidaritzar-nos i donar suport a la professora de català d’un institut de Terrassa que va ser humiliada el passat mes de març per parlar en català en aquesta comissaria i ha denunciat els agents. A més de vulnerar-li el seu dret de parlar català reconegut a la llei catalana (Estatut i Llei de política lingüística) i també a l’estatal (Estatut bàsic de l’empleat públic), ha patit les represàlies de la policia, que l’ha denunciada amb l’empara de la llei mordassa i és a l’espera de la resolució de les al·legacions per part de la Conselleria d’Interior.

Per tal de decidir entre totes com volem fer aquesta campanya i com ajudar a la professora denunciada convoquem a totes les persones, col·lectius i entitats interessades a una assemblea oberta que es realitzarà el dijous 2 de febrer a les 19h al local de l’ANC (Assemblea Nacional Catalana) al carrer del Torrent, 153.

Com a acte inicial de la campanya començarem amb una denúncia pública de la discriminació del català just on van succeir els fets. Per aquest motiu hem convocat una concentració el divendres 3 de febrer a les 19:30h a les portes de la comissaria de la policia nacional de Terrassa (carrer Baldrich, 9) on es realitzaran dos actes: primer hi haurà els Cants de Llibertat, que aquest dia es traslladaran des de davant de l’ajuntament a davant de la comissaria, i a continuació farem una roda de premsa on explicarem com van anar els fets, quina és la situació actual i perquè comencem aquesta campanya.

L’objectiu d’aquesta campanya és doble, en primer terme donar suport a la professora denunciada en totes les seves vessants, política, judicial, econòmica i emocional. I en segon terme denunciar la discriminació que pateix el català a la comissaria de la policia nacional i aconseguir que aquesta situació finalitzi d’una vegada per totes i que cap persona més hagi de ser humiliada per parlar en català.

Prou discriminació del català! Solidaritat amb la professora denunciada! Ni un pas enrere!