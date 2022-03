Racisme i catalanofòbia

La policia espanyola denuncia una professora de català a Terrassa per parlar en català

La professora de català i francès, d'origen marroquí però amb nacionaltat espanyola i plenament arrelada a Catalunya, ha estat denunciada per la policia espanyola per haver-los parlat en català. Un agent ha reiterat que no l'entenia, i la professora li ha repetit en català allò que li demanava, però també en castellà i altres llengües cada cop que el policia al·legava que no l'entenia.

Els agents, moguts per catalanofòbia i xenofòbia, han tramitat dues denúncies contra la docent de Terrassa falsejant l'atestat, argumentant que els havia "faltado al respeto" i "con actitud chulesca." També al·leguen com a represàlia que no es volia identificar i que havia fugit corrents, tot i que l'atestat recull totes les seves dades i que ella havia acudit precisament a recollir el DNI.

Una de les dues denúncies en forma de represàlia reprodueix que la professora els ha retret un "Aprende (sic) hablar catalán."

Ràpid suport de la Plataforma per la llengua

La Plataforma per la llengua s'ha posat en contacte amb aquesta professora de català i li ha ofert el suport jurídic per denunciar aquest nova agressió contra la llengua. Aquesta entitat s'ha mobilitzat aquests dies precisament per donar suport jurídic als docent amenaçats per la imposició del 25% de castellà a les aules.

En aquest sentit, l'entitat en defensa de la llengua ha fet una piulada en què es demana la col·laboració d'un testimoni que es trobava a la comissaria i que ha gravat amb el mòbil la situació. Aquest àudio serà determinant per a la defensa jurídica de la docent i per denúnciar aquesta nova agressió catalanofòbica -i racista- habitual per part de policies o guàrdies civils.