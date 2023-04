Moció de suport a la professora multada per parlar en català en una comissaria a Terrassa

La Plataforma per la Llengua ha explicat detalladament que la professora va ser coaccionada per canviar de llengua, detinguda i denunciada per la Policia Nacional espanyola, acusada de faltar al respecte als policies i no identificar-se, mitjançant la Llei Mordassa

L'Ajuntament de Terrassa ha aprovat una moció de suport a la professora denunciada per la Policia Nacional, mitjançant la Llei Mordassa, per haver parlat en català a la comissaria quan es volia renovar el DNI. La moció, impulsada per Plataforma per la Llengua i la Coordinadora Antirepressiva La Traca, ha comptat amb els vots favorables dels regidors de Tot per Terrassa (10), Esquerra Republicana (5) i Junts per Catalunya (2). Per contra, el PSC (7) s'hi ha abstingut i Ciutadans (3) hi ha votat en contra.

A més de donar suport a la ciutadana discriminada, el text aprovat també condemna els fets, defensa l'ús del català amb totes les administracions públiques i demana al Departament d'Interior que arxivi els expedients sancionadors oberts a la professora. La moció també sol·licita a la delegació del Govern espanyol a Catalunya que doti la comissaria i tots els seus equipaments de personal capacitat per atendre en català i de cartells sobre el dret d'expressar-se i rebre resposta en totes dues llengües oficials. Per acabar, el text també demana a l'Ajuntament de Terrassa que es reuneixi amb el comissari per poder-li traslladar el malestar del consistori i perquè els policies respectin la llengua catalana.

Plataforma per la Llengua ha donat suport des del primer moment a la professora, que va ser discriminada per parlar en català a la comissaria el 4 de març del 2022. L'entitat ha organitzat diverses concentracions al carrer per donar-li suport, i ha fet públic el cas amb uns àudios que demostren com els agents la van humiliar abans de detenir-la. A més, l'entitat li ha facilitat la defensa legal a través de l'advocat Eduardo Cáliz, d'Arrels Advocats, i l'ha acompanyada en la presentació de la denúncia contra els agents per quatre delictes: de coaccions, de falsedat en document públic, de detenció il·legal i contra la integritat moral.