Sindical

Treballadors de l'ICS es mobilitzen contra el III Acord

Denuncien que l'anomenat III Acord de Condicions de Treball del Personal Estatutari de l'ICS omet la jubilació Anticipada i Parcial, no estableix la revisió i millora de les categories professionals ni les 35 hores de jornada laboral o els permisos reclamats pels sindicats mobilitzats

Avui, en una acció coordinada arreu de Catalunya, treballadors de l'Institut Català de la Salut (ICS) han protagonitzat concentracions massives en diversos centres de l'organització. Aquestes manifestacions han estat una resposta al preacord del III Acord de Condicions de Treball de l'ICS, que segons els participants, no satisfà plenament les seves necessitats i expectatives.



Diversos sindicats presents en les juntes de personal, així com altres plataformes de col·lectius professionals, incloent-hi el grup GiS en Lluita, han participat activament en aquestes concentracions. Els treballadors han aturat les seves activitats habituals durant 15 minuts com a forma de protesta, tot i que han mantingut l'atenció a les urgències per garantir la seguretat dels pacients.



Aquesta acció simbòlica busca expressar el descontentament general amb les condicions proposades en l'esmentat acord, que encara no és definitiu. Els manifestants exigeixen que s'incorporin millores significatives abans de la seva finalització, amb l'objectiu de garantir condicions laborals més justes i adequades per als treballadors de l'ICS.

Fonts dels treballadors han confirmat que aquestes concentracions són només les primeres d'una sèrie de mobilitzacions planificades. Adverteixen que, si l'administració no respon adequadament a les seves demandes, estan disposats a intensificar les seves accions, incloent-hi la possibilitat de convocar vagues i altres formes de protesta. Aquesta determinació reflecteix la serietat amb què els treballadors de l'ICS prenen la seva lluita per unes condicions laborals millors i més justes. La voluntat d'escalar les seves accions demostra un ferm compromís amb la defensa dels seus drets i interessos laborals.