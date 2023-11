transició ecosocial

Èxit d’inscripcions a la primera Escola Ecosocial de tardor a Mallorca

Més de 120 persones es reuniran els 3, 4 i 5 de novembre a les Cases de Binicanella per fer propostes col·lectives sobre com fer realitat un futur utòpic i reinventar l’activisme social.

Es tracta de l'Escola de Transicions i Imaginaris Utòpics (ESTIM-U!) que impulsa el col·lectiu de La Utòpica. Una residència lúdic-formativa de 3 dies de trobada del teixit activista i alternatiu ja mobilitzat a les illes, juntament amb aquelles persones que senten les bretxes, límits i ferides del nostre territori i volen mobilitzar-se, en clau valenta i regenerativa. També hi assistiran persones de la resta d’illes i d’altres indrets de la península.

Amb un dels punts àlgids en la nit del dissabte amb el concert-taller de ball folk de la mà de Madame Gató en taquilla inversa, les formacions aniran des de la facilitació grupal, l'acció directa noviolenta, l'economia social, l’artivisme als feminismes decolonials o la promoció del pensament utòpic. Com elles diuen, són tots àmbits estratègics per a l'enfortiment i mobilització cap a qualsevol dels fronts d'acció ecosocial -tots interdependents- com la defensa de la llengua, la lluita contra la massificació turística, la sobirania alimentària, la cruïlla climàtica, les cures col·lectives o la pèrdua de qualitat de vida en la classe treballadora.

Segons l'organització, inspirades en el format de la trobada “Sobremesa” a l’agost de 2022 a Covaleda (Soria), es tracta d'una proposta innovadora que arriba després de moltes jornades d'indagació i discussió sobre el mateix diagnòstic: fa falta passar molt més temps de qualitat juntes per a aconseguir la cohesió necessària que ens porti a propostes justes i a l'escala necessària per a totes.

La Utòpica: Xarxa d'Iniciatives de transició ecosocial, és un projecte impulsat en 2022 per Medicusmundi Mediterrània i Enginyeria sense Fronteres amb el suport de la Direcció General de Cooperació. Entre els seus objectius volen visibilitzar iniciatives alternatives, connectar-les, acompanyar espais de reflexió col·lectiva, crear eines comunes i facilitar la mobilització social cap als diversos fronts de transformació ecosocial a les illes. De moment, el Mapa i l'Agenda Utòpiques són dues de les iniciatives més representatives, juntament amb la facilitació jornades d’intercooperació, entre d’altres projectes com va ser el cas del curs de gestió tècnica de projectes ecosocials per a ONGDs petites i col·lectius migrants, que va comptar també amb el suport de l'Ajuntament de Palma, l’ONGD Kal Melanina i la CONGDIB el mes d'abril passat i que veurà la seva segona edició al gener de 2024.