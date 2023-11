Memòria històrica

Col·loqui “Repressió estatal i violència política al segle XX: canvis i continuïtats en els tribunals polítics a Espanya, Portugal i Itàlia”

Aquest any s’acompleixen 60 anys de la creació el 1963 del "Tribunal de Orden Público" (TOP) a l'Estat espanyol, una jurisdicció especial que va comportar un canvi en les formes de la persecució dels delictes polítics durant l’etapa del tardo franquisme.

Amb aquest motiu, s’ha organitzat un col·loqui internacional que té com a propòsit abordar, des d’una perspectiva comparada, l’estudi i debat sobre la institucionalització judicial de la violència política exercida pels règims dictatorials a Espanya, Portugal i Itàlia durant el passat segle XX.

L’objectiu és facilitar un espai de debat historiogràfic per a especialistes i combinar-ho també amb el testimoniatge individual d’alguns dels protagonistes i de l’àmbit de l’associacionisme memorial. La proposta abordarà aquesta qüestió examinant diversos aspectes, com els canvis i continuïtats en la seva evolució; actors que intervingueren i les conseqüències a curt i llarg termini de l’actuació dels tribunals especials, creats per a la persecució política dels seus opositors.

El seminari ha estat coordinat per Javier Tébar Hurtado (Universitat de Barcelona) i Andrea Tappi (Centre d’Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona i Liceo Morgagni, Roma). La inauguració anirà a càrrec de Jordi Font Agulló, director del Memorial Democràtic. El clourà la consellera de Justícia, Drets i Memòria, Hble. Sra. Gemma Ubasart i González.P