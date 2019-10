català

Cloenda del Correllengua 2019 a Perpinyà

El dissabte 9 de novembre, Perpinyà s’encarregarà de clausurar oficialment la 23a edició del Correllengua coincidint, un any més, amb els actes de la Diada de Catalunya Nord. Els actes unitaris començaran amb la manifestació, a les 16:00h, a la plaça de Catalunya sota el lema “Sem Catalunya Nord, fem Països Catalans”.



Visita al Memorial del Camp de Ribesaltes

Tothom té al cap el nom d'Argelers, en relació amb els camps de concentració francesos per als refugiats del 1939 en territori de la Catalunya del Nord. No va ser l'únic, hi havia també els de les platges de Sant Cebrià i el Barcarès. El de les garrigues de Ribesaltes, però, és el més desconegut. Els republicans catalans i espanyols van ser els primers internats a Ribesaltes, un camp que continuaria obert durant dècades per rebre, successivament, els estrangers indesitjables, els ciutadans sospitosos per ideologia o “raça” i els presoners militars que arrossegaven fins a aquesta plana pelada i esventada dels confins del nord de les terres catalanes. Un camp edificat per refugiats sobretot catalans en terreny militar sota els contraforts de les Corberes i vora l'estany de Salses, aiguabarreig compartit amb Occitània i antic Mal Pas entre reialmes enemics. El camp musealitzat i inaugurat l'octubre del 2017 ret homenatge a la història viva de molts dels nostres avantpassats.





PROGRAMA

11:00h Arribada i vista al Memorial del Camp de Ribesaltes

12:30h Sortida cap a Bao

13:00h Dinar de Carmanyola (Aire nou de Bao)

16:00h Inici de la manifestació

18:00h Lectura del Manifest i Parlaments

18:30h Marxa de torxes

19:15h Tornada a Barcelona



HORARIS

L’autocar surt a les 7:15h i farà les parades següents:



7:15h Plaça Santa Magdalena d’Esplugues de Llobregat

7:30h Plaça de Sants (cantó nou sortidor)

7:40h Plaça Universitat (lateral mar, parada d’autocar)

7:50h Avinguda Meridiana/Aragó (lateral mar)

7:55h Fabra i Puig (davant de l’estació de RENFE)



19:15h Tornada a Barcelona*

21:30h Hora prevista d’arribada a Barcelona



* La tornada des de Perpinyà serà puntualment a les 19:15h. L'autocar estarà aparcat davant la Casa Musical, carrer Jean Vielledent s/n (al costat del Palau dels Reis de Mallorca).



PREU

10 + 5 = 15 euros per persona

(inclou el preu de l’autocar i l'entrada al Memorial de Ribesaltes)



Per formalitzar la reserva cal que indiquis nom, cognoms, telèfon i a quina parada de l'autocar pujaràs a través del telèfon 93 415 90 02 o bé al correu cal@cal.cat.