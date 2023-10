La manca d'una normativa autonòmica específica per a regular el concurs de trasllats autonòmic i la incapacitat tècnica de la Conselleria d’Educació per no haver de dependre de la plataforma estatal han provocat que el procés negociador hagi estat nul. Així, l'única alternativa era no convocar el concurs de 2023, una opció que tota la part sindical no ha contemplat. A la Mesa sectorial la resolució del concurs de trasllats no es va sotmetre a votació. Els condicionants tècnics afecten tots els territoris estatals que convocaran concurs de trasllats i que no tenen normativa pròpia per a desenvolupar el concurs de trasllats i que es veuen sotmesos a la plataforma estatal per a dur a terme el concurs d’enguany.

L’STEI ha expressat en tot moment que no és el seu concurs, ja que la seva reclamació és disposar d’un concurs i d’una regulació d’aquest d’àmbit autonòmic, cosa a la qual s’ha compromès la Conselleria d’Educació i Universitats. L’Administració autonòmica s’ha estimat més dependre d’una plataforma informàtica de Madrid abans de negociar i tenir les eines pròpies per a la gestió d’un concurs de trasllats autonòmic.

Més places i comissions de serveis

Tot i això, l’STEI ha intentat minvar els efectes del concurs de trasllats amb mesures que han estat sotmeses al criteri dels seus Serveis Jurídics. La màxima ha estat també garantir la seguretat jurídica en tot moment, això és que fos legal. En cap cas no ha volgut fer propostes que no tenguessin un emparament jurídic.

Per tot i això, fins no poder regular un concurs autonòmic propi, s’havien de trobar alternatives per minvar-ne els efectes, amb l’objectiu d’aconseguir més places tant per al concurs de trasllats com per a les comissions de serveis i adjudicacions de l’estiu, de manera que tothom qui concursi tengui més opcions.

Atès que la normativa no permet fer modificacions significatives a la resolució, i un cop oïts els sindicats, l’Administració ha assumit els següents compromisos:

1. Que el 100% de les vacants dels centres, per primera vegada, puguin ser seleccionades al concurs.

2. Que hi apareguin les vacants generades per jubilacions fins a 31 d’agost de 2024, i no només les del 2023, les reduccions de majors de 55 anys i les vacants d’incorporació tardana.

3. Que les properes comissions de serveis siguin com més sensibles i extenses millor per tal d’atendre les situacions derivades del concurs de trasllats.

4. Que hi hagi una aplicació escrupolosa de l’Acord de millora en l’aplicació de 24 hores a primària i 18 a secundària, amb el corresponent augment de places a les adjudicacions de l’estiu (comissions de serveis i expectatives), cosa que es podria veure incrementat el curs següent quan s’apliquin les 23 hores a primària.

5. Que s’iniciï una negociació d’un decret per regular el concurs autonòmic. D’aquesta manera es podran incorporar els canvis que es considerin oportuns.

L’STEI vol fer saber a l’afiliació i al professorat que no s’han pogut fer certes propostes perquè entraven en contradicció amb la normativa vigent. Tot això es podrà fer quan es disposi d’un concurs autonòmic propi, com s’ha reclamat a la Mesa sectorial.