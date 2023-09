Per a la República

Mobilitzacions per reivindicar el Primer d'Octubre

CDR Catalunya, Desobediència Civil, Front Comú contra la Repressió, Motards per la Independència, Escamots per la Independència, la Sectorial antirepressiva de l’ANC i les plataformes antirepressives de Ponent i de Barcelona convoquen marxes de diferents punts d'entrada a Barcelona fins a la presó Model on hi haurà debats, col·loquis, un dinar popular i finalment, una manifestació que és previst que coincideixi amb la concentració que ha previst el Consell de la República a la plaça Catalunya.

Omplim Urquinaona per reivindicar el Primer d’Octubre!

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha organitzat un acte a la plaça d’Urquinaona a les 11 h per commemorar i reivindicar aquesta data històrica. Hi haurà parlaments de la presidenta de l’Assemblea, Dolors Feliu; dels activistes Júlia Balas i Marcel Vivet, i del membre de Meridiana Resisteix Nacho Pallàs.

La plaça d’Urquinaona de Barcelona és un referent de l’independentisme des de fa molts anys i per motius molt diversos, entre els quals cal destacar-ne el més recent i que tenim gravat a foc: les càrregues policials contra un jovent que no feia altra cosa que defensar el resultat del referèndum del Primer d’Octubre i denunciar la repressió política i judicial contra l’independentisme.

Acte unitari per l’1-O amb Puigdemont a la plaça de Catalunya

Convocat pel Consell de la República, l’ANC, Òmnium Cultural, l’AMI i la Intersindical sota el lema ‘Defensem l’1 d’octubre’ un acte a la plaça de Catalunya de Barcelona a les 18 h. L’acte comptarà amb les intervencions dels màxims dirigents de totes les entitats, entre les quals hi haurà Carles Puigdemont, que és el líder del Consell de la República.