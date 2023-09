lluita institucional

La CUP de Reus demana preus superreduïts per al pàrquing dels usuaris del transport públic

El grup municipal de la CUP de Reus té previst presentar dues mocions al ple municipal que se celebrarà aquest divendres, 29 de setembre, amb l'objectiu de reduir la petjada ecològica de la ciutat i fomentar l'ús de la llengua catalana.

El grup independentista proposa la implementació d'una política de tarifes reduïdes per al servei d'aparcament, tant als pàrquings municipals com en les zones de zona blava, per a aquells ciutadans que utilitzin el transport públic. Aquesta iniciativa pretén fer més accessible l'ús dels autobusos municipals, que actualment pateixen de baixes taxes d'ús a causa dels costos associats. Segons Mònica Pàmies, regidora del grup municipal, "un dels principals obstacles per al foment de l'ús del transport públic són les tarifes, com queda palès quan es fan promocions especials, com la Setmana Gratuïta, quan els autobusos es veuen abarrotats."

A més de la promoció del transport públic, la CUP també reclama millores en el servei de bicicletes compartides, que encara no ha entrat en funcionament incloent-hi l'ampliació d'horaris i l'establiment de tarifes més assequibles.

En segon lloc, la CUP de Reus reforça el seu compromís amb la promoció de la llengua catalana a través d'una moció de política lingüística. El grup municipal demana un pressupost adequat, la dotació de personal especialitzat i l'assignació de recursos suficients per a la regidoria de política lingüística, amb l'objectiu de desenvolupar programes i propostes que promoguin l'ús social del català a la ciutat.

Arnau Martí, regidor de la CUP, explica que "és essencial que l'Ajuntament disposi dels mitjans necessaris per complir amb el Registre Únic de la Llengua Catalana (RULC), especialment en l'aplicació de l'article 26 al capítol XI, que estableix la creació d'una Comissió de seguiment. També cal garantir l'ús del català en totes les actuacions administratives, conforme als articles previs."