UE a Barcelona

L’ANC convoca una concentració contra la trobada de ministres de transports europeus a Barcelona

Demana anar a rebre'ls per “deixar-los clar que l’única via és la independència”

L’ANC ha convocat una protesta demà a les 8h l'entrada principal de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona on tindrà lloc la trobada de ministres europeus de transports. En un missatge a les xarxes socials, l’entitat demana anar a “rebre com cal la trobada de ministres” per a “deixar-los clar que l’única via és la independència”.

Els ministres celebren la reunió informal ministerial de Transports de la Unió Europea aquest divendres amb l’objectiu de “seguir avançant conjuntament cap a un transport i una mobilitat més accessibles i eficients”.