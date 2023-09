Entrenament obert pel repte solidari “Everesting als Àngels”

El proper dimarts 19 de setembre, a les 9.00 h del matí, membres de l’entitat Mou-te en bici i de la Federació Catalana de Ciclisme, i altres representants del món de la bicicleta gironina, realitzaran una pujada als Àngels en bicicleta com a entrenament i presentació de la pedalada solidària i repte ciclista.

Hi assistiran bicicletes individuals i també algun tàndem. Abans de la pujada d’entrenament es realitzarà una fotografia i presentació del repte ciclista solidari 'Everesting als Àngels' als mitjans que hi assisteixin.

La pedalada solidària tindrà lloc el dissabte 30 de setembre de 8.00 h a 16.00 h a la carretera dels Àngels, i consistirà en completar les ascensions a la muntanya dels Àngels que corresponguin en funció del repte escollit (22 ascensions per a l’Everest; 12 Mont Blanc, 6 Pedraforca, 3 Vallter i 1 Els Àngels).

L’esdeveniment està organitzat per l’entitat Mou-te en bici, que juntament amb la Federació Catalana de ciclisme i diferents establiments comercials de la ciutat de Girona, s’han unit per col·laborar amb la Fundació SERGI, entitat que realitza acció social a les comarques gironines.

L’esdeveniment sorgeix de la col·laboració entre Mou-te en Bici, entitat de promoció de l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport alternatiu i no contaminant, i la Fundació SERGI, entitat amb més de quaranta anys d’experiència realitzant acció social a les comarques gironines.

Amb aquest acte, per una banda es vol reivindicar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport no contaminant, sostenible i respectuós amb els veïns i veïnes de Girona. I de l’altra, el compromís social envers les persones en situacions de vulnerabilitat i exclusió social del món de la bicicleta gironina (Mou-te en bici i els establiments comercials col·laboradors).