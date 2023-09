El Garraf diu NO a la Copa Amèrica

En un context d'emergència habitacional i creixent exclusió social, un esdeveniment com aquest generarà un efecte inflacionari, ja està augmentant el preu de l’habitatge a l’àrea metropolitana de Barcelona i els seus voltants, i augmentarà la precarietat laboral. Tenint en compte el precedent de l’edició celebrada a València el 2007 (6) i el que ja està succeint a Barcelona (7), aquest esdeveniment tindrà un impacte molt negatiu en la ja precària situació d’accés a l’habitatge que patim a tot l’entorn de Barcelona, fet que agreujarà el procés d’expulsió de les seves veïnes i incrementarà sens dubte l’exclusió social i la precarietat laboral. Segons diverses fonts, les persones que arriben per a la Copa Amèrica busquen habitatges de temporada i no hotels, fet que està fent caure l’oferta de lloguers disponibles i està disparant el seu preu (8). Aquests lloguers de temporada disparen els beneficis dels propietaris i expulsen les veines, ja que son arrendaments que oscil·len entre els 32 dies i els 11 mesos, subjectes a menys regulació que els de llarga durada, i que en ser curts permeten apujar el preu més sovint (9). La Copa Amèrica comportarà un augment dels negocis del sector turístic, caracteritzat per la precarietat laboral, la temporalitat i l’economia submergida, que condemna a milers de persones a haver de treballar en condicions indignes, fins i tot sense contractes ni drets. Ens sembla vergonyant que fins i tot les administracions públiques estiguin fent crides al voluntariat per pal·liar la manca de personal a l’esdeveniment. Cal posar al centre les necessitats reals de la gent i invertir en serveis públics de qualitat que beneficiïn al conjunt de la població. No podem seguir dedicant recursos públics a macro projectes especulatius que històricament han demostrat que només han portat misèria i han servit per buidar les arques públiques. Aquests recursos haurien de servir per a redistribuir la riquesa, en forma de serveis públics de qualitat, i no deixar enrere a ningú, no per omplir encara més les butxaques dels que més tenen, incrementant la desigualtat i l’exclusió social. Després, els deutes públics multimilionaris que generen serveixen com a excusa per a la privatització i desmantellament de serveis essencials.