Concentració de l'Assemblea davant la trobada de ministres de transport de la UE

Aquest divendres 22 de setembre s'ha celebrat a l'Hospital de Sant Pau, a Barcelona, una reunió entre tots els ministres de transports de la Unió Europea. Fet que coincideix amb la presidència espanyola d'aquest organisme.



Des de l'exterior, desenes de manifestants convocats per l'Assemblea els han fet saber que Catalunya no és Espanya, que hi continua havent un conflicte i que, l'única solució, l'única via, és la independència.

L'acció

Aquest matí, a les 8:30 h, l'Assemblea ha desplegat una estelada gegant davant de l'Hospital de Sant Pau, i els manifestants han mostrat unes banderoles amb els missatges "Catalunya NO és Espanya, Catalonia is NOT Spain" en una banda, i "La millor via, la INDEPENDÈNCIA" en l'altra.

L'acció també ha servit per denunciar la falta de finançament de les infraestructures ferroviàries. Hem demostrat la hipocresia que suposa celebrar un acte amb ministres de transports a Barcelona, amb totes les deficiències que pateix Catalunya sobretot en relació amb els trens de Rodalies. Per a més inri, s'ha celebrat a Barcelona amb motiu de la presidència espanyola de la Unió Europea, intentant fer veure, amb una actitud colonitzadora, que ja no hi ha conflicte.