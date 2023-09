AMNISTIA, L'1 d'octubre 2017 també va haver-hi repressió al País Valencià.

Amparo és l'única represaliada de l'1 d'octubre al País Valencià

L'Amnistia és necessària com a eina per a esborrar jurídicament totes les sentències i imputacions patides, però de què serveix si per part de l'estat continuarà reprimint?, la no derogació de la llei Mordassa, reformar el Codi Penal en positiu per a la ciutadania......., malgrat això, si és necessària, un punt de partida nou, sense l'espasa de Dàmocles per als milers de persones imputades, des d'aquesta Plataforma, no incidirem en altres punts que per a Catalunya són irrenunciables, som conscients que les negociacions són complexes.....

La nostra tasca és la defensa de la companya Amparo Molina jubilada amb una pensió mínima, Amparo és l'única represaliada de l'1 d'octubre al País Valencià, ha sigut imputada amb amenaces de presó, condemnada a fortes multes i

indemnitzacions, se li han extret tots els estalvis que tenia, han rebutjat la petició d'indult, darrerament s'ha aconseguit la declaració d'insolvència econòmica...., tot per manifestar-se a València l'1 d'octubre del 2017, on vam acudir milers de persones, en solidaritat i contra la repressió exercida aquest mateix dia per part d'estat espanyol en tota Catalunya, aquesta Plataforma ha estat des d'aquest moment defensant a la companya, enfront del matrimoni ultranacionalista espanyol denunciant, (que es va presentar a la concentració provocant amb unes banderes monàrquiques), enfront d'un muntatge policial i uns jutges parcials, però ara hem de deixar patent de cara a les negociacions, als partits polítics, organitzacions , plataformes..., que en cas que s'acorde l'amnistia, aquesta no ha de tindre límits geogràfics...., fem una comanda pública, perquè, malgrat que siga per desconeixement, no s'excloga a Amparo Molina, no malbaratem allò que és irrenunciable i una de les eines més fortes que tenim al nostre abast, la solidaritat entre els pobles i les classes populars enfront de la repressió.