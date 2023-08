ensenyament

L’STEI exigeix la negociació de mesures per a garantir la igualtat del professorat i pal·liar els efectes dels processos convocats dins el 2023

Cap de les normatives estatals i autonòmiques relacionades amb el procés d’estabilització no ha previst els efectes colaterals i les greus conseqüències de conciliació que aquestes podien tenir damunt el col•lectiu docent. La imposició d’un procés d’estabilització que no s’adaptava a la situació del mon docent, l’establiment d’uns processos d’accés no per illes, la manca de previsió ó en com això afectaria el concurs de trasllats ha redundat en una situació de malestar entre els docents que, si es manté, pot ser realment perillosa per a la cohesió dels claustres. Totes aquestes mesures s’han duit a terme sense cap tipus de negociació amb els representants del professorat, com va denunciar l’STEI.

En aquest sentit no s’ha volgut tenir present, per exemple, el que suposa anar a fer feina a una altra illa, cosa que no passava des de feia molts d’anys en què tothom triava a quina illa es volia presentar. Tampoc s’ha tengut present la interacció d’aquests processos amb el concurs de trasllats i com això afectaria cada un dels col•lectius que hi ha de participar.

Calen mesures per pal•liar els efectes, de cara al curs 2023-24, per les persones afectades, com les permutes, les mateixes excedències i permisos per a funcionaris de carrera i en pràctiques i la igualació de totes les retribucions, entre d’altres, algunes ja previstes a l’Acord de millora de l’ensenyament públic.

També d’altres com la reducció de la fase de pràctiques per a persones amb fills menors de 12 anys o amb cura d’un familiar, la negociació dels criteris de quota perquè totes les vacants es considerin de plantilla orgànica, la readjudicació de places al col•lectiu afectat per poder canviar d’illa amb les places que sorgeixen l’agost i el setembre i comissions de serveis amb canvi d’illa des de la primera definitiva.

Pel que fa al proper concurs de trasllats, d’àmbit autonòmic, l’STEI estudia amb els serveis jurídics del sindicat quines mesures es podrien dur a terme per a garantir la seguretat jurídica i la igualtat de tots els participants.

L’STEI Intersindical reclama que la Conselleria d’Educació i Universitats obri un procés de negociació real en l’àmbit de la Mesa sectorial de totes les mesures esmentades abans. Algunes d’elles han d’entrar en vigor el proper 1 de setembre, per la qual cosa cal encetar el procés de diàleg dins el mes d’agost, ja que moltes persones les necessiten ja.