Decidim!: "No podem deixar 'el valencià' a l'extrema dreta antivalenciana"

La plataforma pel dret a decidir del País Valencià afirma que "Valencià i català són la mateixa llengua, i no podem deixar que el terme 'valencià' siga apropiat per l'extrema dreta antivalenciana", afirma Zahia Guidoum, coordinadora de Decidim. L'entitat recalca que qualsevol pas cap a la normalització del valencià, i per tant del català, en qualsevol nivell és positiu, respon a una exigència democràtica, i ha de ser acollit com a avanç en la preservació del nostre patrimoni lingüístic".



Considera que Valencià, és l'expressió emprada al País Valencià per generacions i generacions de valencianoparlants per a referir-se a la llengua, garantint que haja arribat viva i útil fins els nostres dies, sense qüestionar ni la unitat lingüística amb el conjunt de la llengua catalana ni l'ús acadèmic del terme català. El problema de la nostra llengua comuna hui, no és ni la denominació ni la unitat, que ara per ara està garantida. El problema és el nombre de persones que l'utilitzen en tot moment i circumstàncies i la seua reproducció social. I tots dos problemes tenen millor solució, almenys al País Valencià, assumint amb total normalitat la doble denominació de valencià-català o altres com ara catalanovalencià o similars.



Com s'ha demostrat històricament, apunta que "sols mitjançant la lluita sostinguda en el temps i la mobilització de milions de persones per l'alliberament nacional i social, es poden assolir els mínims canvis democràtics, d'igualtat lingüística i social i la recuperació col·lectiva del dret a decidir, destaca Zahia Guidoum. Decidim ressalta que els canvis positius aconseguits fins ara, com ara la possibilitat de parlar el valencià al Congrés i la possibilitat de la seua oficialitat a la Unió Europea, són fruit de la determinació i mobilització de milions de persones arreu del domini lingüístic, així com de l'impuls independentista a Catalunya".



L'entitat subratlla que "Valencià és el nom de la llengua catalana al País Valencià, un fenomen que també es dona en altres llengües com, sense anar molt lluny, el castellà o espanyol, i això en cap cas qüestiona la unitat lingüística. Decidim recalca que la unitat de la llengua catalana és una evidència filològica i fins i tot jurídica.

Per això, Decidim insta a la ciutadania a mantenir la cohesió i a evitar debats estèrils instrumentalitzats per l'extrema dreta antivalenciana. També alerta contra les tendències prepolítiques que, segurament amb les millors de les intencions, pretenen trobar respostes simples a problemes socials que sempre són complexos.



Caldrà continuar espentant perquè finalment s'aprove l'oficialitat del català/valencià a la Unió Europea i a l'Estat espanyol, evitant que s'arriben a acords amb altres països per tal de bloquejar la iniciativa. Sols, amb la mobilització i la persistència popular continuarem avançant, finalitza el comunicat. No és l'hora de mirar-nos el melic sinó la de continuar lluitant per la vitalitat de la llengua!