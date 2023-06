ANTIMONÀRQUICS

La Coordinadora Antimonàrquica es concentra davant l'hotel que dimecres acollirà la Família reial i els premis princesa de Girona

La Coordinadora Antimonàrquica es concentra davant l'hotel que dimecres acollirà la Família reial i els premis princesa de Girona. L'acció ha servit per fer una crida a la mobilització contra la visita de la família reial espanyola el proper dimecres 5 de juliol a les 18h. El punt d'inici de la protesta serà a la zona del Camp dels Ninots de Caldes de Malavella. Felipe VI i la Princesa Leonor seran presents a l'entrega dels Premis Princesa de Girona que es faran al Camiral golf and wellness ubicat al municipi de Caldes de Malavella.

Tot seguit reproduïm el comunicat de la coordinadora que ha fet l'acció:

COMUNICAT COORDINADORA ANTIMONÀRQUICA ⭐

Torna la monarquia espanyola de visita a terres Gironines. Venen a recordar-nos que Ells són d'una categoria especial i nosaltres som súbdits, els seus servents, els seus plebeus. Que som una nació vençuda i que hem d'obeir com uns xais els seus dictats.

Des de la Coordinadora us fem una crida a no deixar-vos trepitjar ni insultar per aquesta plaga bíblica anomenada Monarquia. Us fem crida a participar en la propera confrontació a Caldes de Malavella, per dir-los que trobaran un País orgullós, alegre i combatiu, dempeus i que no s'agenolla davant de pàries ni dèspotes.

Aquesta visita és una provocació i una nova agressió cap a nosaltres. Però també és una gran oportunitat. Una oportunitat d'or que no podem deixar passar, entre tots hem de capgirar les condicions adverses per transformar-la en una derrota severa a la monarquia neofranquista i assolir una victòria pel nostre País.

És per tot això que fem una crida a escala nacional a la revolta general i a participar en la Manifestació del proper dimecres 5 de Juliol a les 18 h al camp dels Ninots a Caldes de Malavella.

Us demanem màxima difusió d'aquest comunicat! ✊

Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines