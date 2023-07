LLUITA INSTITUCIONAL

Mireia Vehí i Robert Sabater encapçalaran la llista de la CUP a Comarques Gironines

La Candidatura d’Unitat Popular engega màquines per a les eleccions

Mireia Vehí, Robert Sabater, Montserrat Vinyets, Non Casadevall, Laia Pèlach i Ignasi Sabater.

La cap de llista serà Mireia Vehí, diputada al Congrés durant aquests últims quatre anys, i l’acompanyarà Robert Sabater, ex-alcalde de Viladamat. Els segueixen l’advocada i actual diputada per la CUP al Parlament de Catalunya Montserrat Vinyets, Non Casadevall, ex-regidor de Banyoles, Laia Pèlach, ex-regidora per la CUP Girona i diputada a la Diputació de Girona entre 2019-2021, i Ignasi Sabater, ex-alcalde de Verges.

L’objectiu de la formació és “plantar cara al Règim del 78, defensar la independència del país i la seva llengua, blindar els drets conquerits i protegir el territori”, perquè segons paraules dels membres de la llista “tota política que no fem nosaltres, serà feta contra nosaltres”, tot parafrasejant a Joan Fuster.