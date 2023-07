Eleccions 2023

La CUP alerta que és impossible una transició energètica real i justa mentre es estigui en mans de l'oligopoli energètic

Aquest dissabte ha tingut lloc la primer jornada de mobilitzacions simultànies a tot l’Estat espanyol, organitzada per nombroses entitats que reclamen un altre model d’implantació de les energies renovables.

A Tremp, la concentració ha estat convocada per la Plataforma contra l’Autopista Elèctrica i Salvem Lo Pallars i ha aplegat una cinquantena de persones. També hi han participat membres de la CUP, entre elles, la candidata pel Pirineu, Núria Sauquillo, qui ha denunciat “que la MAT recentment aprovada, així com les macrocentrals fotovoltaiques que en depenen representen un exemple més del capitalisme extractivista que afecta a les zones rurals”. Alhora, ha exigit “que s’aposti per una transició energètica justa, descentralitzada i democràtica, sense les urpes de les empreses de l’oligopoli energètic que actuen de portes giratòries de la classe política i només cerquen augmentar beneficis a costa del que faci falta”.

Els anticapitalistes alerten que el model d'implantació de les energies renovables que s’està seguint és erroni i que és urgent replantejar-lo i afegeixen que cal produir l’energia a prop dels centres de consum i no sacrificant el territori rural i especulant amb el sòl agrícola. I posen d’exemple l’aprovació, per part del Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, de la MAT que va de Valsalada-Laluenga-Isona que pretèn evaquar l’energia que produiran sis macrocentrals fotovoltaiques situaces a l’Arargó i que promou la ja coneguda Forestalia.

Per últim, recorden que la CUP ha estat l’únic grup parlamentari que es va mostrar crític amb la modificació de l’antic Decret 16/2019, posant-se al servei de les plataformes de defensa del territori i presentant al·legacions als projectes que es van publicant.